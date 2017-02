Vermischtes Tirschenreuth

03.02.2017

03.02.2017

Christentum und Islam sind entschieden unterschiedlich: So lautet das Fazit eines Referats im Pfarrzentrum über die Götter, deren Unterschiede Pater Klaus Kniffki aufzeigte.

Im Islam keine Erbsünde

Rege Diskussion

Obwohl draußen das Blitz-Eis für unbegehbare Straßen sorgte, "schlitterten" im wahrsten Sinne des Wortes nahezu 40 Gäste am Montagabend ins Pfarrzentrum. Ein brisantes Thema hat dazu animiert, die Rutschpartie zum Vortrag von Pater Klaus Kniffki in Kauf zu nehmen.Umso mehr freuten sich als Veranstalter Bildungsreferent Hans Stelzl von der Katholischen Erwachsenenbildung und Pfarrer Georg Flierl, die Einladung zum Thema "Ist der Gott der Christen derselbe wie im Islam?" gut besucht vorzufinden. Flierl begrüßte Kniffki als einen mutigen Referenten, der sich keinem leichten Thema gestellt habe. Der Pfarrer ging kurz auf die Beziehung der Menschen zu Gott ein, was einer Gewissensfrage gleich komme. Jeder habe seine eigenen Ideen, was bei Muslimen nicht anders sei. Flierl appellierte daran, sich Glaubenskenntnisse anzueignen, um respektvoll miteinander ins Gespräch zu kommen."Bei derart vielen Gemeinsamkeiten sollte es leicht sein, die Unterschiede zwischen Christentum und Islam zu ertragen", stieg Pater Klaus Kniffki ins Thema mit einem Politiker-Zitat ein, um umgehend einzuwenden: So sei es leider nicht. "Die Unterschiede sind gewaltig!" Der Styler Missionar, der in Mexiko bei Naturvölkern und in Moldawien gewirkt hat, sah sich nicht als Islamgelehrter und meinte, er könne keinen Fachvortrag halten. Doch der belesene Pater hat sich ein enormes Wissen über den Islam angeeignet. Kniffki hat den gesamten Koran studiert und seitenweise Zitate herausgefiltert, welche ihm den direkten Vergleich zwischen den Göttern lieferten.Das Islamische Glaubensbekenntnis laute "Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet", so Kniffki. Das Christentum baue auf der Dreifaltigkeit auf. Um Gemeinsamkeiten herauszukristallisieren, hat der Pater die Geschichte bis zu Abrahams Religion zurückverfolgt. Erste Unterschiede seien bereits an der Person Abrahams festzustellen. Im Islam habe nicht dieser die Religion gegründet, sondern sein Sohn Ismael. Immer wieder unterlegte Kniffki teils schwierige Überlieferungstexte mit gut aufbereiteter Multimedia auf der Leinwand. So konnte er "schwarz auf weiß" gut verständlich seine Ergebnisse aufzeigen. So sei der Gott der Christen ein gnädiger Vater, auch den Sündern gegenüber und lasse Gespräche zu. Islamisten seien angehalten, dem Wort des Korans blind zu folgen. Kniffki: "Deshalb wird der Islam auch Buch-Religion genannt." Der Islam verurteile eine Gott-Vater-Darstellung als gotteslästernden Gedanken. Da es im Islam keine Erbsünde gebe, sei die Notwendigkeit eines Erlösers dort zudem nicht gegeben.Weiter soll angeblich der Erzengel Gabriel in den islamitischen Suren Maria und Jesus zurechtgewiesen haben, weil sie als Götter neben Gott gelebt hätten. Zu dieser Koran-Stelle, geschrieben von dem Islamischen Propheten Mohammad, 600 Jahre nach ersten christlichen Überlieferungen, konnte sich der sachliche Pater eine kritische Bemerkung nicht verkneifen: "Hat der Erzengel 600 Jahre später vergessen, was er damals über Maria und Jesus gesagt hat?" Nach dem Koran sei Mohammad Nachfolger von Jesus, zeigte der Pater weitere Unterschiede auf. Der Islamische Gott zeuge keine Kinder. Jesus sei nicht Gottes Sohn, sondern nur Gesandter. Außerdem sei Jesus nicht am Kreuz gestorben. Pater Kniffki bezeichnete seine Erkenntnisse als fundamentale Unterschiede, die eine Gleichstellung der Götter nicht zuließen. Er erinnerte daran, dass die Islamisten mit ihrer Weltherrschaft einst bereits in St. Gallen am Bodensee angekommen und die gesamten Anrainer-Staaten des Mittelmeers unter muslimischer Herrschaft gewesen seien. Äußerst kritisch sieht Kniffki die Gewaltverse im Koran, welche die Glaubensfreiheit unterdrückten, den Schutz des menschlichen Lebens behinderten und Gewalt am Menschen zuließen.Fazit des Pater: "Der Gott des Christentums ist ein Gott der Liebe. Der Gott der Muslims ist ein Gott der Unterwerfung. Der Islam sollte eine ganze Mengen seiner Aussagen korrigieren!" Verständlich, dass die Zuhörer bei derart einschlagenden Kontroversen zwischen den Weltreligionen etliche Fragen zur Thematik loswerden wollten. Darüber konnte sich Pfarrer Flierl freuen: Mit der nachfolgenden Diskussion ging sein eingangs geäußerte Wunsch nach Gesprächsbedarf auf.