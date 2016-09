Vermischtes Tirschenreuth

06.09.2016

Die Wanderfreunde Tirschenreuth lassen es nach dem terminreichen Monat August im September etwas ruhiger angehen. Nach dem Gesellschaftskegeln am Montag werden am Sonntag, 11. September, die Wanderschuhe geschnürt. Die grenzüberschreitende Wanderung nach Tschechien steht wieder an. Die Teilnehmer treffen sich um 13.30 Uhr beim Landratsamt zur gemeinsamen Fahrt nach Hatzenreuth, von dort wird nach Loreto gewandert. Möglicherweise ist auf der Strecke wieder eine Schnaps-Verpflegungspause möglich. Nach der Ankunft in Hroznatov (Altkinsberg) wird in einer Gaststätte eingekehrt. Welche das ist, wird noch kurzfristig entschieden. Wie immer sind bei den Wanderfreunden Gäste willkommen. Am Freitag, 30. September, ist im Vereinslokal Bistro "Absolut" Monatsversammlung.