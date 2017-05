Vermischtes Tirschenreuth

02.05.2017

Wondreb. (kro) Schock für die "Hubertus"-Schützen: In der "Walpurgis-Nacht" wurden die beiden Schlümpfe, die an der Kreuzung nach Wondreb auf das 60-jährige Gründungsfest (12. bis 15. Mai) hinweisen, beschädigt. Am Montagmorgen eilten Schützenmeister Bernhard Härtl und ein Arbeitstrupp an die Kreuzung, um die Schlümpfe zu reparieren. Jetzt sind die gar nicht so kleinen blauen Männchen wieder originelle Werbeträger für das Jubiläum. Bild: kro