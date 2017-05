Vermischtes Tirschenreuth

Der BR bringt den Fischhofpark ins Fernsehen. Am heutigen Mittwoch, 31. Mai, berichtet der Sender zwischen 16.15 und 17.30 Uhr in der Reihe "Wir in Bayern" aus Tirschenreuth. Eine historische Postkarte von der Fischhofbrücke (Bild) ist Ausgangspunkt für eine Spurensuche im Ort. Früher stand die Brücke auf einer Wiese - heute führt sie über einen Teich. Das Heimatmagazin geht der Geschichte der Brücke auf den Grund. Dabei helfen unter anderem Ortskundige wie Franz Häring, stellvertretender Vorsitzender des Fischhofpark-Fördervereins, und Heimatforscher Eberhard Polland. Der Beitrag ist Teil der Reihe "Ansichtskarten", in der gezeigt wird, wie sich Orte verändert haben. Bild: BR