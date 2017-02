Vermischtes Tirschenreuth

07.02.2017

Bei allem Engagement der Ehrenamtlichen: Den elf Museen im Landkreis täte eine Fachkraft schon gut. Darin sind sich alle Beteiligten auch einig. Allein: Wer soll's bezahlen?

Die Gemeinden der Interkommunalen Zusammenarbeit im Landkreis (IKom) und die elf Museen sind daran interessiert, eine Fachkraft für Museumspädagogik anzustellen. Im Rittersaal der Burg Falkenberg wurden dazu die Möglichkeiten diskutiert. IKom-Vorsitzender Roland Grillmeier erinnerte eingangs daran, dass bereits 2009 die Idee dazu entstanden ist. Ein Problem sei immer wieder die Finanzierung gewesen. Mittlerweile sei die Museumslandschaft im Landkreis auf elf Museen angewachsen und eine bunte Mischung entstanden. Kaum ein Museumsvertreter habe für diese Tätigkeit eine entsprechende Ausbildung. Deshalb sei eine Unterstützung durch eine wissenschaftliche Fachkraft auch für Museumspädagogik wichtig für die weitere Entwicklung.Dazu sei die finanzielle Begleitung des Staates notwendig. Ein Kostenaufteilungsschlüssel für die Gemeinden sei bereits erarbeitet. Das Projekt solle möglichst noch in diesem Jahr vorangetrieben werden. Dr. Hannelore Kunz-Ott von der Landesstelle nichtstaatlicher Museen in Bayern begrüßte die Initiative. Sie riet, Prioritäten zu setzen, was als erstes angepackt werden solle. Erst dann sollte man auch die finanzielle Situation ausloten. Sie schlug vor, ein externes Büro einzuschalten, das den Bedarf der jeweiligen Museen ermittle.Grillmeier ergänzte, dass bereits Analysen von den jeweiligen Museen getroffen worden seien. Stefan Wolters vom Geschichtspark Bärnau dagegen meinte, man sollte das Geld nicht an ein Büro verschwenden, sondern Fakten in Eigenregie schaffen. Es gelte eine Museumslandschaft in Landkreis zu schaffen. Für den Waldsassener Bürgermeister Bernd Sommer hieß das Ziel: "Wie bekomme ich mehr Besucher ins Museum?" Alles andere sei nachrangig. In der Diskussion bestätigte Kunz-Ott, dass es durchaus eine prozentuelle Beteiligung für die Dauer von zwei bis drei Jahren für solche Fachkräfte gebe.Landrat Wolfgang Lippert unterstützte das Vorhaben persönlich. Problematisch sei allerdings die Kostenfrage. Schließlich müsse der Landkreis die freiwilligen Leistungen senken. Dennoch regte Bernd Sommer an, diese Museumskraft beim Landratsamt einzustellen, natürlich unter Beteiligung der Kommunen. Lippert gefiel das zwar weniger, er versprach aber es zu prüfen.Schließlich einigte man sich darauf, dass ein Arbeitskreis den Bestand und Bedarf der Museen ermitteln und eine Ausschreibung für eine Fachkraft erstellen soll. Die könnte vielleicht schon im Herbst die Arbeit aufnehmen.