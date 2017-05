Vermischtes Tirschenreuth

03.05.2017

Die Zahlen stimmen die Kreisverkehrswacht nachdenklich. Nachdem die Alkoholunfälle im Landkreis jahrelang rückläufig waren, gibt es nun wieder eine Zunahme um 7 auf 27 Unfälle mit Promille im Blut. Andere Zahlen zeigen, dass sich die Arbeit der Verkehrswacht im Landkreis lohnt.

Infos für alle Altersgruppen

Neuwahlen kein Problem

Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht in der der Gaststätte "Finkenstich" zeigte Walter Landgraf das aktuelle Unfallgeschehen im Landkreis anhand einer Gegenüberstellung der vergangenen beiden Jahre auf. Die Gesamtzahl der Unfälle ist 2016 um knapp 5 Prozent auf 2140 angestiegen. Das lag vor allem am Anstieg der Kleinunfälle auf mittlerweile 1463. Darunter waren nicht weniger als 846 Wildunfälle. Leider waren auch fünf Unfalltote zu beklagen, einer weniger als 2015.Geringer wurde die Zahl der Unfälle mit nicht angepasster Geschwindigkeit, Sie sank um 6 auf 71. Erschreckend war dagegen der deutliche Anstieg der Unfallfluchten um 13,5 Prozent auf 301. 38,2 Prozent konnten aufgeklärt werden. Vorsitzender Walter Landgraf beleuchtete das abgelaufene Vereinsjahr. Der Schwerpunkt lag satzungsgemäß wieder bei Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen. Die Verkehrswacht hatte vom Kleinkind bis zu den Senioren alle Altersgruppen im Blickwinkel. In den Kindergärten übte sie mit den Vorschülern das Überqueren der Fahrbahn und das richtige Verhalten auf dem Schulweg. 425 Kinder waren mit Begeisterung dabei und erhielten zum Lohn ein Verkehrsmalheft. Bei vier Elternabenden erfuhren 236 Erwachsene, worauf sie beim Üben mit den Kindern besonders achten sollen.Um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg zu gewährleisten finanzierte die Kreisverkehrswacht die Ausbildung von 37 neuen Schüler- und Schulbuslotsen an den Mittelschulen Wiesau und Mitterteich sowie die praktische Radfahrausbildung der Kinder in der vierten Grundschulklasse durch die Jugendverkehrsschule. Im Schuljahr 2015/2016 wurden 553 Kinder beschult.Weil die jungen Fahranfänger durch ihre hohe Unfallbeteiligung eine besonders gefährdete Altersgruppe darstellen, gibt es bei der Verkehrswacht das Projekt "Könner durch Erfahrung". Dies beinhaltet neben einem theoretischen Teil auch ein praktisches Fahrsicherheitstraining. 17 Auszubildende der Firma Schott nahmen daran mit großer Begeisterung teil. Die Kommunale Jugendarbeit, das Gesundheitsamt und die Polizei hat die Verkehrswacht dabei unterstützt. In Zusammenarbeit mit der Ortsverkehrswacht Weiden wurden zwei Fahrsicherheitstrainingseinheiten auf dem Übungsplatz in Weiherhammer organisiert. Bei der Gewerbeschau in Tirschenreuth war die Verkehrswacht mit einem Motorrad-Simulator und einem Reaktionstestgerät vertreten.Schatzmeister Peter Hamm berichtete von einer soliden Finanzlage. Die Prüfer Joachim Wystrichowski und Robert Fütterer bestätigten ihm eine ausgezeichnete Kassenführung. Die Neuwahlen wickelte der Leiter der Polizeiinspektion Tirschenreuth Erster Polizeihauptkommissar Werner Schönfelder ab. Vorsitzender ist weiter Walter Landgraf. Stellvertreter sind Erwin Jaspers und Michael Schönberger, Schatzmeister ist Peter Hamm und Schriftführer Klaus Kastl. Die Kasse prüfen Joachim Wystrichowski und Robert Fütterer. Als Beisitzer gehören dem erweiterten Vorstand Regina Kestel, Ramona Weiß, Franz Timmler, Wolfgang Krauß, Klaus Wendler und Jürgen Jaspers an,Zweiter Vorsitzender Erwin Jaspers hielt ein sehr interessantes Referat unter dem Thema: "Unfälle im Straßenverkehr - warum?"