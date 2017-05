Wirtschaft Tirschenreuth

04.05.2017

5

0 04.05.2017

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Landkreis im April deutlich gesunken. Es gibt viele offene Stellen. Auch an unbesetzten Lehrstellen mangelt es nicht. Und dann ist da noch ein brandneues Angebot für Jugendliche.

Alle haben profitiert

Ganzheitlicher Ansatz

Der Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Tirschenreuth ist in prächtiger Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis ist im April deutlich ge- sunken. 1412 Männer und Frauen waren arbeitslos, 285 weniger als im März. Durch den weitestgehend abgeschlossenen Abbau der Winterarbeitslosigkeit sank die Arbeitslosenquote auf 3,5 Prozent. Zahlreiche Einstellungen und rund 580 gemeldete offene Arbeitsstellen sind Spiegelbild der äußerst robusten wirtschaftlichen Lage. Vor allem Männer haben von der guten Situation profitiert, viele wurden nach saisonbedingten Kündigungen wieder eingestellt. "Der Abbau der Winterarbeitslosigkeit ist nahezu beendet und mit zahlreichen gemeldeten Stellen bieten sich arbeitsuchenden Personen viele berufliche Möglichkeiten", so Margot Salfetter, Leiterin der Agentur für Arbeit Tirschenreuth.Insgesamt 809 Männer und 603 Frauen waren im Landkreis Tirschen- reuth arbeitslos. Im Berichtsmonat meldeten sich ca. 380 Personen neu oder erneut erwerbslos, gleichzeitig konnten rund 660 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden.Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei allen Personengruppen einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Im April waren 590 ältere Arbeitnehmer arbeitslos, ca. 200 Personen ausländischer Herkunft und rund 160 Jugendliche unter 25 Jahre. Außerdem waren ca. 160 Menschen mit Behinderung noch auf der Suche nach einer Stelle.Seit Einführung der Hartz-IV-Reformen werden arbeitslose Menschen mit Anspruch an die Arbeitslosenversicherung von der Agentur für Arbeit und hilfebedürftige Arbeitslose von den Jobcentern betreut. In beiden Rechtskreisen war ein Rückgang zu verzeichnen. In der Arbeitslosenversicherung waren ca. 640 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, rund 90 weniger als vor einem Jahr. Auch das Jobcenter 2 meldete sinkende Zahlen und war für knapp 770 arbeitslose Personen zuständig. "Der Bereich berufliche Qualifizierung und Bildung ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um Arbeitslosigkeit in der Region abzubauen", so Salfetter. Im Mai starten weitere Maßnahmen in Lagerlogistik in Mitterteich und in der Pflegehilfe in Tirschenreuth."Die Suche der Unternehmen in der Region nach qualifizierten Mitarbeitern setzt sich fort. Ca. 580 freie Arbeitsstellen waren dem Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur gemeldet, deutlich mehr als im April 2016 mit rund 440 Stellen. Der Stellenzuwachs erfolgte branchenübergreifend. Aktuell gab es insbesondere in Produktions- und Fertigungsberufen (236 Stellen), in der Verkehr- und Logistikbranche (109) und im Gesundheitsbereich (76) einen sehr hohen Fachkräftebedarf. "Besonders gute Karten am Arbeitsmarkt hatten Berufskraftfahrer, Fachkräfte für Sanitär, Heizung und Klimatechniktechniker, Bauelektriker und Altenpfleger", ergänzt Salfetter.Für Herbst sind noch 229 Bewerber auf der Suche nach einer Lehrstelle. Rund 250 unbesetzte Ausbildungsstellen mit sehr guten Berufsperspektiven sind gemeldet. "Ein neues Angebot unterstützt Jugendliche, deren beruflicher Start gefährdet ist. Am 25. April wurde die Kooperationsvereinbarung für eine Jugendberufsagentur im Landkreis Tirschenreuth unterzeichnet.Die Jugendberufsagentur bietet einen ganzheitlichen Ansatz bei der beruflichen Integration von jungen Menschen und ermöglicht Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf beim Übergang von der Schule in Ausbildung oder Arbeit eine ganzheitliche berufliche, soziale und gesellschaftliche Integration. Die drei Partner Agentur für Arbeit Weiden, Jobcenter Tirschenreuth und Landkreis Tirschenreuth wollen gemeinsam mit bestehenden Netzwerken die Integrationsarbeit für junge Männer und Frauen optimieren.