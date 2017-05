Bagger machen ehemalige Fabrik platt

Wirtschaft Tirschenreuth

28.05.2017

Die großen Zeiten der Porzellanindustrie sind in Tirschenreuth lange vorbei. Deutlich sichtbar wird das in den nächsten Tagen, wenn die Bagger die Produktionshalle der SMCS-Porzellanfabrik dem Erdboden gleichmachen. An der Falkenberger Straße sind die Baumaschinen startklar, um die ausgeräumte Fabrik zu beseitigen - 19 Jahre nach der Insolvenz. Der Werkhof der Diakonie hat schon vor Monaten das Feld geräumt und Ersatzquartiere gefunden. Nun schlägt die letzte Stunde für ein Stück Stadtgeschichte.

"Die Arbeiten können jetzt beginnen", informierte Stadtbaumeister Andreas Ockl. Die Stadt hatte die Fabrikgebäude vor zwei Jahren in ihren Besitz gebracht, um an dieser Stelle ein neues Behörden- und Dienstleistungszentrum voranzutreiben. Doch die Pläne, die unter anderem die Unterbringung der Agentur für Arbeit vorsahen, haben sich zerschlagen. Das etwa 7000 Quadratmeter große Areal soll später für Neuansiedlungen zur Verfügung stehen - konkrete Pläne sind noch nicht bekannt.