Wirtschaft Tirschenreuth

25.04.2017

0 25.04.201751

Rudolf Kreuzer, Leiter der Erwachsenenbildung bei der Kolping-Berufshilfe Tirschenreuth, ist sich sicher: In der Wirtschaft wird lebenslanges Lernen für die Mitarbeiter die Zukunft werden. Bei Kolping gibt es bereits einen Vorgeschmack darauf, wie sich das anfühlt.

Individuelle Fortbildung

Drei Monate auf der Suche

Konzentriert bei der Sache

( ubb) Als Industriekauffrau hat Melanie Meiler ihre berufliche Laufbahn begonnen. Bis sie im Alter von 34 Jahren beschließt, noch einmal umzuschulen. Die technisch begabte Tirschenreutherin, deren Lieblingsfach in der Schule Mathematik war, möchte nach ersten Berufserfahrungen nun doch lieber etwas schaffen, das sie dann auch "in ihren Händen halten kann". Bei der Kolping-Berufshilfe fand Melanie Anfang Februar eine bestens für sie geeignete Plattform zur Umsetzung ihrer neuen beruflichen Träume.Melanie ist nicht die einzige. Mit ihr arbeiten im Schulungsraum etwa zehn Männer und Frauen an den bereitgestellten PCs. Das ist nicht weiter spektakulär, würden sich nicht alle einzeln auf ein jeweils individuell auf sie zugeschnittenes Berufsbild vorbereiten. Während sich Melanie an ihrem Bildschirm auf ihr neues Berufsbild "Zerspanungsmechanikerin" vorbereitet, hat Philipp auf seinem Computer ein Lernprogramm zum "Elektroniker Betriebstechnik". Am Tisch daneben sitzt der 48-jährige Lars, der Business-Englisch braucht. Melanie hat im Rahmen ihrer Umschulung sofort einen neuen Arbeitgeber in Plößberg gefunden und ist deshalb nicht mehr lange bei Kolping."Unsere Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent", strahlt Kreuzer. Der Leiter der Erwachsenenbildung bei Kolping weist gerne darauf hin, dass seine Schützlinge auf dem Arbeitsmarkt weggehen "wie die warmen Semmeln". Das hat Kolping einen bundesweit einmaligen Bildungs-Award für individuell zugeschnittenes E-Learning eingebracht, den sich Kreuzer bei einer Feierstunde in Köln persönlich abholen durfte.Dabei gibt es E-Learning erst seit 2015. "Als Bildungsträger mussten wir über kurz oder lang Überlegungen anstellen, wie wir dem veränderten Arbeitsmarkt gerecht werden mit individuell zugeschnittenen Angeboten", erklärt Kreuzer zu den Hintergründen.Drei Monate hat er sich Zeit genommen, um ein optimales System zu finden. Dann stieß er auf ein auf Lernfreude ausgelegtes Modulsystem. Der Hersteller war bereit, spezielle PC-Module für Tirschenreuth zu erarbeiten, die dem Wissensstand einer dreijährigen Ausbildung gerecht werden. Seither konnten sich bereits gut 150 Teilnehmer bei Kolping auf ihre neuen beruflichen Herausforderungen individuell per E-Learning vorbereiten. "Ohne gleichzeitig auf eine persönliche Betreuung verzichten zu müssen", betont Kreuzer. Hauptziel, sagt er weiter, sei hier das eigenverantwortliche Lernen. Eine Forderung, die auch beim politischen Ansinnen nach Industrie 4.0 als Schwerpunkt immer wieder zur Sprache kommt.In Tirschenreuth wird das bereits bestens praktiziert: Zehn Lernwillige, darunter hauptsächlich junge Leute, sind derart hochkonzentriert in ihre Module vertieft, dass jetzt eine herabfallende Stecknadel im Schulungsraum einen (gefühlten) Höllenlärm verursachen würde. Die Stille im Raum wird höchstens unterbrochen, wenn Rudolf Kreuzer, Außendienstmitarbeiter Horst Härtl oder Wirtschaftsfachwirt Alban Velija vorbeikommen, um persönliche Fachprobleme oder allgemeine Fragen zur Jobfindung zu beantworten.Fragt man die angehenden Lagerlogistik-Fachmänner, IT-Kaufmänner, Elektroniker oder Metallarbeiter, wie sie zurechtkommen mit dem E-Learning-Kolping-Konzept, bestätigen diese gerne, dass sie sich bestens zurechtfinden damit.