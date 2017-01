Wirtschaft Tirschenreuth

25.01.2017

4

0 25.01.2017

Schlüsselqualifikationen im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) werden immer wichtiger. Denn die Wirtschaft 4.0 wird ebenso wie die Digitalisierung des Alltags die Wirklichkeit der heutigen und künftigen Generationen prägen.

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass es gelingt, junge Menschen bereits frühzeitig für Natur- und Technikwissenschaften zu begeistern", sagte Landrat Wolfgang Lippert in der MINT- Arbeitssitzung der Bildungsregion Landkreis Tirschenreuth. Mit dem Thema beschäftigten sich neben Lippert die Rektoren aller Schultypen, das Kreisjugendamt, die Volkshochschule, Vertreter der Initiative Schule und Wirtschaft, der Zukunftscoach und der Regional- und Bildungsmanager sowie Vertreter von Siemens Kemnath.Leitender Schulamtsdirektor Wolfgang Krauß sah den Landkreis zu dem Thema schon gut aufgestellt. Für Kinder nahezu jeder Altersstufe gebe es Aktivitäten, die die Faszination an der Forschung und den Spaß an der Wissenschaft wecken: Beispielsweise betätigen sich in Kemnath an der Mittelschule Schüler als Forscher, an der Waldsassener Mittelschule wurde die Arbeitsgemeinschaft " Mädchen Technik ins Leben" gerufen, während die Grundschule Wiesau mit einer MINT-Aktion namens Mini-Phänomenta (Physikalische Phänomene) aufwartet. Und die Realschule Kemnath ist bereits MINT-zertifiziert.Bereits Vorschulkinder können ihren Wissensdurst stillen und werden spielerisch an Mathematik, Technik und Naturwissenschaften herangeführt, so zum Beispiel in Waldershof und Waldsassen, wo sich eine Zusammenarbeit der Kitas mit dem "Haus der kleinen Forscher" etabliert hat. Allerdings ist manches auch noch ausbaufähig. So sahen die Sitzungsteilnehmer durchaus Optimierungsmöglichkeiten. Deshalb startet der Landkreis eine Themen-Offensive: So sind "MINT-Wochen" auch für jüngere Schüler mit qualifizierten Betriebsbesuchen und auch Workshops in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Schulen, dem Beruflichen Schulzentrum Wiesau, den Zukunftscoaches und dem Bildungsmanagement geplant.Auch im Kindergartenbereich soll die Zusammenarbeit mit dem "Haus der kleinen Forscher" noch intensiviert werden. Zusätzliche Informationsangebote für Lehrer, Erzieher und möglicherweise auch für Eltern sollen initiiert werden.Ein großer Teil der Projekte in der Bildungsregion sind unmittelbar mit MINT-Berufen verknüpft: Um junge Menschen in der Region zu halten, Fachkräfte für die Unternehmen zu sichern und den Übergang Schule - Beruf zu erleichtern. "Komm mach MINT", vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ins Leben gerufen, wird es auch weiter und verstärkt im Landkreis Tirschenreuth heißen.