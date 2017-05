Wirtschaft Tirschenreuth

04.05.2017

12

0 04.05.201712

Für manche eine Frau ist nach der Kinderpause die Rückkehr in den Job alles andere als einfach. Und oft sind es Kleinigkeiten, die zu großen Stolpersteinen werden. Diese Steine lieferten den Stoff für ein ungewöhnliches "Theaterstück", das Premiere feierte.

Sogar Termin verschwitzt

Infos in der Pause

(ubb) Für den Infotag für Frauen gingen die Agentur für Arbeit und das Jobcenter in diesem Jahr neue Wege. Die Tipps und Ratschläge, wie eine Berufsrückkehr problemlos klappen kann, verpackten sie in ein humorvolles Theaterstück. Die Premiere des "Schauspiels in vier Akten" war am Mittwoch im Kettelerhaus vor etwa 100 Frauen ein schöner Erfolg. Im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch erfuhren die Frauen, worauf es ankommt.Freilich darf man sich unter dem Vierakter kein Theater im herkömmlichen Sinn vorstellen. Die vier Sketche sollten demonstrieren, was alles bei einer Bewerbung falsch gemacht werden kann und wie es besser geht. Dabei zeigten Hauptdarstellerin Ilona Bergauer (in der Rolle der Jobsuchenden) und ihre Mitstreiter mitunter auch Humor, sodass die Jobsuche auch Unterhaltungswert hatte.Die junge Mutter Ilona machte einfach alles falsch. Sie vergaß sogar den Termin ihres Bewerbungsgespräch und erzählte dies brühwarm auch noch ihrem vermeintlich neuen Chef, souverän dargestellt von Sibyllenbad-Werksleiter Gerhard Geiger. Auch beim Outfit griff Ilona daneben und hatte durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Papagei. Die beste Freundin half ihr schließlich, das richtige Styling zu finden.Hinter Ilonas Ratgebern steckten auf der Bühne "echte" Fachfrauen und -männer. So wusste über richtiges Styling Heike Fröhlich Bescheid. Gerhard Geiger hatte Tipps dabei, wie ein Bewerbungsgespräch für beide Seiten harmonisch abläuft.Im vierten Akt flogen Luftballons, gefüllt mit jeder Menge "stressiger Luft". Sieben Fragen sollen individuell als Stressfaktor bewertet werden, lud Stressmanagement-Trainerin Claudia Herr zum Experiment. So könnten Gedanken an die globale politische Situation Stress machen, aber auch Banales wie der Haushalt. Jeder Stressfaktor bringe den Luftballon dem Platzen näher. Zwar ging am Ende kein einziger kaputt, was jedoch durchaus Sinn des Experiments war. "Warum haben Sie nicht Angst, dass Sie selbst vor Stress platzen könnten?", so das Fazit der Referentin. Nach dem Stressabbau endete das "Jobsuche-Theater" mit einem Happy-End: einem Arbeitsvertrag.Thomas Würdinger, Chef der Weidener Agentur, machte in seiner Begrüßungsrede Mut zur Jobsuche mit dem Hinweis auf derzeit 600 offene Stellen am Arbeitsmarkt. "Wir brauchen Sie für den Landkreis Tirschenreuth", forderte Landrat Wolfgang Lippert die Frauen mit einem Blick auf den demografischen Wandel auf, den Schritt zurück ins Arbeitsleben unbedingt zu wagen. Bürgermeister Franz Stahl fand, die Unternehmer seien flexibel genug auch für berufstätige Mütter und informierte über Ausbildungsmöglichkeiten wie das OTH-Studium "Soziale Arbeit".Gut genutzt wurden in der Pause die Infostände der Kolping-Berufshilfe, des Bündnisses für Familie, des Jugendamtes und der anderen Stellen. Die Organisatoren, Margot Salfetter und Stephanie Würth von der Agentur für Arbeit, Gleichstellungsbeauftragte Gerlinde Englmann vom Landratsamt Tirschenreuth sowie Oliver Schuller und Hilke Janssen vom Jobcenter, bedankten sich zudem beim evangelischen Kindergarten und der Förderschule Mitterteich für die Teilnahme.Salfetter sieht im Gespräch mit unserer Zeitung die Situation der Frauen aktuell positiv, auch bei der Jobsuche in der Liga der Führungskräfte. Allerdings sei hier Mobilität wichtig. Sie nennt auch die Nachteile des Landlebens beim Namen: die oft nicht vorhandene oder schlechte Nahverkehrsanbindung sowie die Teilzeit, für Mütter oft ein Muss.