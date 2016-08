Wirtschaft Tirschenreuth

31.08.2016

Auf dem Bau geht noch was: Die Branche bietet noch offene Ausbildungsplätze, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. In ganz Bayern sind rund 1380 unbesetzte Lehrstellen in der Bauwirtschaft registriert. Darauf weist die IG Bau Oberpfalz hin.

Wer sich rasch für den Bau entscheide, habe somit die Chance, kurzfristig mit einer Ausbildung zu starten. "Immerhin gehören Bau-Azubis zu den 'Top-Verdienern' unter den Auszubildenden", sagt d Bezirksvorsitzender Stefan Königsberger. Im ersten Lehrjahr bekommt ein Bau-Azubi 755 Euro pro Monat. Im dritten Ausbildungsjahr geht ein angehender Maurer, Straßenbauer oder Zimmerer schon mit 1400 Euro brutto nach Hause.Bereits im kommenden Sommer gebe es auf dem Bau sogar noch einmal mehr Geld fürs Azubi- Portemonnaie. Die Gewerkschaft appelliert an die Bauunternehmer im Landkreis, bei der Auswahl des Nachwuchses nicht nur auf die Schulabschlüsse und Zeugnisnoten zu schielen. "Es ist wichtig, auch jungen Menschen eine Chance zu geben, die keine Musterschüler waren, aber bereitwillig ins Berufsleben starten wollen", so Königsberger.In ganz Bayern seien rund 180 Bewerber noch auf der Suche nach einem Jobstart auf dem Bau. Wer sich gezielt über einen Berufseinstieg in die Baubranche informieren will, der kann sich - über das Angebot der Arbeitsagentur hinaus - auf der Jobbörse der Sozialkassen der Bauwirtschaft (SOKA-BAU) umsehen.