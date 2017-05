Wirtschaft Tirschenreuth

12.05.2017

Die Arbeiten der Hamm AG liegen voll im Zeitplan. Und das, obwohl die Erweiterung noch etwas größer ausfällt als ursprünglich geplant. Auf 30 Millionen Euro ist die Investitionssumme des Unternehmens, das derzeit 850 Mitarbeiter beschäftigt, angewachsen.

Grund für die Steigerung war nach eigenen Angaben unter anderem, dass das Test- und Vorführgelände etwas großzügiger als geplant ausfällt. Wer glaubt, dass die Baumaßnahme den Umsatz negativ beeinflussen würde, irrt gewaltig. Das vergangenen Jahr bescherte einen Rekordumsatz. Der zurückliegend Monat März war umsatzmäßig der stärkste in der Firmengeschichte, so das Unternehmen.Die Werkserweiterung ist ohnehin die größte Maßnahme, die Hamm je angepackt hat. Wie mehrfach berichtet, ist das Ziel eine massive Steigerung der Produktionskapazitäten am Tirschenreuther Standort. Dies wird bald der Fall sein. Im Laufe des Jahres 2017 werden die Arbeiten weitgehend abgeschlossen."Dass der weltweit führende Hersteller von Walzen für den Asphalt- und Erdbau mit der Erweiterung die Marktsituation richtig eingeschätzt hat, zeigen die aktuellen Umsatzzahlen", so ein Sprecher des Unternehmens. Mit der gewaltigen Investitionssumme von 30 Millionen Euro realisiert der knapp 140 Jahre alte Betrieb zahlreiche Neu- und Umbaumaßnahmen. Wichtigste Neuerungen sind der Bau eines 12 600 Quadratmeter großen Logistikzentrums, die Einrichtung eines weiteren Taktbandes und zusätzlicher Montageplätze, die Erweiterung des Bandagenwerks um 3600 Quadratmeter, der Bau einer zweiten Dauerteststrecke zur Erprobung von Prototypen, die Vergrößerung des Ersatzteillagers sowie der Bau einer 2000 Quadratmeter großen Schulungshalle,Nach Abschluss der Umbauten und Erweiterungsarbeiten wird das Unternehmen Kapazitäten für die Herstellung von bis zu 12 000 Walzen pro Jahr haben. Die Werkserweiterung ist verbunden mit einer weiteren Effizienzsteigerung in der Produktion. Die Walzenbauer wollen als Technologieführer ihre Premium-Walzen wie bisher unter optimalen Bedingungen herstellen."Wir haben alle Prozesse unter die Lupe genommen und kritisch hinterfragt. Mit den Optimierungen stellen wir jetzt die Weichen, um auch in Zukunft Top-Qualität wirtschaftlich zu produzieren", erklärt Dr. Stefan Klumpp, Technik-Vorstand des Unternehmens."Um der Bauwirtschaft auch in Zukunft hochwertige Verdichtungsgeräte zeitnah und entsprechend der stetig steigenden Nachfrage liefern zu können, war die Werkserweiterung für uns die logische Reaktion. Damit haben wir das Fundament für eine weitere positive Entwicklung unseres Unternehmens gelegt", sagt der kaufmännische Vorstand Reinhold Baisch.