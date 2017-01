Wirtschaft Tirschenreuth

26.01.2017

Da waren Paulus und Ludwig Mehler regelrecht baff. Stellt sich ein Mitarbeiter hin und sagt öffentlich: "Ich bin stolz, ein Mehler zu sein." Der Grund für das Bekenntnis aber ist schnell gefunden.

Beim "Schwoazhansl" in Falkenberg hatte die Tuchfabrik diesmal ihre kleine Firmenfeier. Und sie zeigte auch das großartige Betriebsklima. Geschäftsführer Paulus Mehler: "Ziehen wir weiterhin gemeinsam an einen Strang, denn das ist die Basis unseres Erfolgs." Nach Mehlers Worten war 2016 wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Das 15. in Folge mit einer Umsatz-Steigerung.2002 hatte die Tuchfabrik einen Umsatz von 3,1 Millionen Euro, 2016 stattliche 12 Millionen. 900 000 laufende Meter Stoff wurden produziert. In der Weberei wurde eine dritte Schicht eingerichtet, was eine Produktionssteigerung von rund 20 Prozent ausmacht. Erfreut zeigte sich Mehler, dass es auch am Standort Forst weiter nach oben geht.Der Geschäftsführer zollte den insgesamt 120 Mitarbeitern (78 in Tirschenreuth, 42 in Forst) großes Lob für eine tolle Mannschaftsleistung, darunter auch drei Syrer. 2017 erwartet Paulus Mehler ein ganz außergewöhnliches Jahr. Bekam die Weberei im vergangenen Jahr ein neues Dach, so steht heuer erneut eine größere Baumaßnahme an. Der Innenhof der Tuchfabrik wird vollkommen zugebaut. "Weil wir keine andere Möglichkeit zur Erweiterung haben." Die Tuchfabrik baut eine hochmoderne Trockenanlage und ein Hochregallager. Damit sollen die Warenströme besser bewältigt werden.Der Sprecher bat schon jetzt alle Mitarbeiter um Verständnis, wenn es während der Baumaßnahmen Komplikationen geben sollte. "Aber wir werden dieses Gemeinschaftswerk über die Bühne kriegen." Die Kosten bezifferte der Geschäftsführer auf rund 2,8 Millionen Euro. "Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir investieren in die Tirschenreuther Zukunft." Die Zuversicht machte Mehler auch schon an den Auftragseingängen fest: derzeit schon ein Plus von rund 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Wir sind in die Bundesliga aufgestiegen und haben uns jetzt schon einige Plätze weiter nach oben vorgearbeitet."Forcieren will die Tuchfabrik das Exportgeschäft. Beispielhaft nannte er USA. "Das Amerika-Geschäft läuft aktuell hervorragend." Das Unternehmen arbeitet aber auch an den Optimierungsprozessen. "Wir wachsen an unseren Herausforderungen." Flexibilität sei da das Zauberwort. Im weiteren Verlauf der Betriebsfeier ehrten Paulus und Ludwig Mehler langjährige Mitarbeiter. Für jeweils 25 Jahre Firmentreue wurden Margarita Fischer, Birgit Dietzsch und Bernd Dietzsch ausgezeichnet. In den Ruhestand verabschiedet wurden Ludwig Nürnberger und Miroslav Chada.