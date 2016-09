Wirtschaft Tirschenreuth

01.09.2016

14

0 01.09.201614

Frisch aus der Schule, rein in den Beruf - das hieß es am Donnerstag mit tausenden Auszubildenden in ganz Deutschland auch für die 15 Nachwuchsmitarbeiter bei der Hamm AG. Unter ihnen befinden sich dieses Jahr sieben Industriemechaniker, vier Mechatroniker, drei Fachkräfte für Lagerlogistik und ein technischer Produktdesigner.

Die Ausbildungsleitung freute sich besonders über die vier weiblichen Lehrlinge, die dem Vorurteil trotzen, die Lehrwerkstatt sei "nur etwas für Männer". Aber die Azubis sind dieses Jahr nicht das einzig Neue im Betrieb: Der Ausbildungsgang mit dem Abschluss "Fachkraft für Lagerlogistik" wird dieses Jahr zum ersten Mal in dieser Form angeboten, was auch gleich von drei Azubis wahrgenommen wurde.Insgesamt befinden sich derzeit bei der Firma Hamm 38 männliche und 10 weibliche Lehrlinge. Das Ausbildungsangebot umfasst neben den schon genannten Berufsbildern auch Informatik- und Industriekaufmann.