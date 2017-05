Freizeit Trabitz

Burkhardsreuth/Trabitz. Auf die "Kleiderschrank-Ramadama"-Aktion der Katholischen Landjugend Burkhardsreuth ist Verlass. Die Jugendlichen sammelten Textilien für Bedürftige in Afrika, Asien und Ozeanien. Von einem nasskühlen "Frühlingswetter" unbeeindruckt machten sich Zwölf per Schlepper auf den Weg durch die Gemeinde, um die Kleiderspenden einzusammeln.

Eine Kipperladung voller Sammelgut lieferte die Gruppe in der Kemnather Missionshalle ab, wo man sich über den Spenden- und Sammeleifer der Trabitzer freute. Das vom katholischen Hilfswerk Missio mitgetragene gemeinnützige Unternehmen "Chance Eine Welt" übernimmt die Sortierung und Weiterleitung der Kleidungsstücke.Zur dritten Burkhardsreuther "Tanzrausch"-Party lädt die Landjugend am Samstag, 13. Mai, ab 21 Uhr in "Heiners Halle" mit Nonstop-Musik von DJ Snief aus Kastl und DJ James aus Speinshart, ein.