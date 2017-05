Freizeit Trabitz

650 Gäste trotz der zeitgleichen Veranstaltung in Kemnath. Die Landjugend Burkhardsreuth kann mit der Bilanz nach dem Tanzrausch gut leben.

Burkhardsreuth. Die Katholische Landjugend (KLJB) hatte zwei starke "Gegner": das Sealight-Fest in Kemnath als attraktives Konkurrenz-Event - und einen unbekannten Zeitgenossen, der in der vergangenen Woche die Plakate für die dritte Tanzrausch-Nacht von den schwarzen Brettern rings ums Kirchdorf "abgriff". Dem Erfolg der Musikparty tat beides keinen Abbruch."650 Gäste waren da", verriet KLJB-Vorsitzender Daniel Ackermann. Das heißt: 150 mehr als im Vorjahr. Volles Haus herrschte vor allem in "Heiners Halle" mit Cocktailbar und "angesagtesten Beats" der bekannten DJs "Snief" und "James", wo um Mitternacht fast niemand mehr einen Platz fand. Dieser überwältigende Andrang rührte gewiss daher, dass die Landjugend auch zwei starke "Verbündete" hatte: Die milde, zeitweise sogar sternenklare Mainacht und den guten Ruf, den sich die Gruppe seit der Tanzrausch-Premiere 2015 als "Partymacher" erworben hat."Wir haben Spaß an unserer Gemeinschaft und unserem Fest, sonst würden wir das nicht machen", brachte Co-Vorsitzender Johannes Schwemmer das Erfolgsrezept auf den Punkt: "Alle 60 Mitglieder sind mit Freude bei der Sache und arbeiten Hand in Hand."Keine Frage: Wenn bei den Organisatoren alles passt, dann stimmt auch die Stimmung im Publikum. Der von der Landjugend mit ebenso viel Selbstbewusstsein wie Selbstironie angekündigte "Ausnahmezustand" fiel somit aus: "Es war einfach ein schönes Fest, bei dem alles glatt verlaufen ist", resümierte Daniel Ackermann mit Oberpfälzer Understatement.Mithin hatten auch der Sicherheitsdienst aus Eschenbach, die Sponsoren und die Geschwister Bauer, die wieder Hof und Halle zur Verfügung stellten, keinen Grund zur Klage. Eine solche Bilanz ist fraglos der schönste Lohn für ein Vierteljahr Planung, fünf Tage Aufbauarbeit und eine Nacht, die erst am Sonntagmorgen nach vier Uhr zu Ende ging.