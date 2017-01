Politik Trabitz

15.01.2017

41

0 15.01.201741

Nicht billig, sondern preiswert und vorausschauend kaufen: Diesen Grundsatz will die Gemeinde Trabitz auch bei der Anschaffung eines Feuerwehrautos beherzigen.

Förderung mit Bedingung

Die Wehr ist damit auf lange Sicht bestmöglich gerüstet. Bürgermeisterin Carmen Pepiuk über die Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeugs

Deshalb befürwortete der Gemeinderat in der Januarsitzung, für die Feuerwehr Burkhardsreuth ein Einsatzfahrzeug der Bauart LF 10 zu erwerben. Es soll im kommenden Jahr das etwa 30 Jahre alte und zunehmend reparaturanfällige LF 8 des Löschzugs ablösen.Zur Wahl stand für den Gemeinderat entweder der Kauf eines kleineren TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) oder eines größeren und deutlich besser ausgerüsteten LF 10. Nach Abzug aller Rabatte und Fördermittel müsste die Gemeinde für das TSF-W zwar etwa 40 000 Euro weniger aufwenden als für das LF 10. Jedoch bietet das TSF auch weniger Platz für Einsatzkräfte, so dass zusätzlich für etwa 30 000 Euro ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) angeschafft werden müsste. "Somit müssten wir für das LF 10 nur etwa 10 000 Euro mehr ausgeben als für TSF-W plus MTF", rechnete Bürgermeisterin Carmen Pepiuk vor.Auch wegen der umfangreicheren Ausstattung und des serienmäßigen Allradantriebs lohne sich ein LF 10, meinte Pepiuk: "Die Wehr ist damit auf lange Sicht bestmöglich gerüstet." Den Eigenanteil der Gemeinde veranschlagte sie auf etwa 150 000 Euro: "Dieser Betrag ist durch die Haushaltsplanung gedeckt." Leider genüge für das größere Fahrzeug der günstiger und einfacher zu erwerbende Feuerwehrführerschein nicht mehr. Doch auf absehbare Zeit sei dies kein Problem, weil zur Burkhardsreuther Feuerwehr zehn Aktive mit Lkw-Führerscheinklasse C gehören.Nach Eingang der Förderzusage der Oberpfälzer Regierung und einer Stellungnahme des Kreisbrandrats wird die Gemeinde das Ausschreibungsverfahren einleiten, damit das neue Löschfahrzeug spätestens zur 125-Jahr-Feier der Wehr 2018 geliefert wird.Nichts im Wege steht der für dieses Jahr geplanten Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Drahthammer-Grünbach: Die Regierung bestätigte die Förderfähigkeit dieses Bauvorhabens - allerdings unter der Voraussetzung, dass sich die Gemeinde verpflichtet, eine abschnittsweise geltende Tempo-30-Regelung aufzuheben, teilte die Bürgermeisterin mit. Für den Gemeinderat reine Formsache: Die Geschwindigkeitsbeschränkung war dem maroden Straßenzustand geschuldet und wird folglich mit der Sanierung überflüssig.Ferner beschloss das Gremium eine Erhöhung des Gemeindezuschusses für die "Learning Campus"-Ferienfreizeiten um fünf Euro. Pro Familie und Freizeitangebot gewährt die Kommune damit 65 Euro für ein teilnehmendes Kind und je 45 pro Geschwisterkind. Keine Einwände erhoben die Räte gegen die Bauleitplanungen für das Baugebiet "Lettenwiese/Erweiterung" am Südrand von Kastl und das Baugebiet "Brandhut" am Ostrand von Zettlitz (Gemeinde Speinshart) sowie gegen einige Detailänderungen im Regionalplan Oberpfalz-Nord.Zum Schluss gab Gemeinderätin Eva Mayrhofer-Dötsch bekannt, dass das Landratsamt Christian Frey zum "Bildungskoordinator für Neuzugewanderte" berufen habe. Im Interesse einer wirksamen Integration wird er Fortbildungsangebote für Flüchtlinge und Asylbewerber erfassen und abstimmen.