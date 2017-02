Politik Trabitz

06.02.2017

06.02.2017

Europa schaut auf Trump, dabei bietet die EU genug Grund, sich zu sorgen. In Rumänien etwa versucht die links-populistisch Regierung, die Zeit zurückzudrehen. Aber es regt sich pro-europäischer Widerstand, der zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, findet ein Trabitzer vor Ort.

Parallele zum Brexit

Kurze Anreise

Worum es in Rumänien geht Seit Dezember 2016 hat Rumänien eine neue Regierung - und die wird dominiert von der Nachfolge-Partei der Kommunisten aus der Zeit des Diktators Ceausescu. "Die Wahlbeteiligung war extrem niedrig, vor allem die älteren Rumänen gingen zur Wahl", erklärt Stephan Müller.



Senioren und die Landbevölkerung haben die Wahl entschieden. "Es ist wie bei der Brexit-Entscheidung. Die Alten entscheiden über die Zukunft der Jungen." Viele Rumänen sind über das Ergebnis schockiert, vor allem junge Nichtwähler. "Die Demonstranten plagt deshalb auch ein schlechtes Gewissen", erklärt Müller. Sie bereuen es, nicht zur Wahl gegangen zu sein.



Dass die Regierung nun versucht, das Korruptionsgesetz zu lockern, war der Auslöser für die Proteste. Dass Rumäniens Gefängnisse überfüllt sind, nahm die Regierung als Vorwand für die Gesetzesänderung. Von der Lockerung würden viele Parteifreunde profitieren, die sich nach der Wende am Staatsvermögen bereichert haben.



Obwohl die Regierung am Samstag einlenkte und die Gesetzesänderung zurücknahm, gehen die Proteste vorerst weiter. "Die Menschen wollen zeigen, dass sie weiter wachsam sind, sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen wollen." (wüw)

/Cluj . Für Stephan Müller ist Rumänien längst eine zweite Heimat. "Seit 1999 bin ich regelmäßig dort", sagt er. Sein Verein VEZ-Learning Campus unterhält eine Niederlassung im Land am Donaudelta. Diesmal machte sich Müller aber nicht für eine Abenteuertour auf die Reise, die Demonstrationen von Hunderttausenden gegen die Regierung sind der Grund. Nachdem er die Geschehnisse tagelang über Medien verfolgte, mit Freunden vor Ort telefonierte, brach er am Samstag selbst nach Cluj (Klausenburg) auf. In den vergangen Tagen demonstrierte er in der 330 000-Einwohner-Stadt mit bis zu 45 000 anderen gegen die Regierung.Müller ist das wichtig, wegen seiner persönlichen Verbindung zu dem Land, aber auch, weil die Demonstranten europäische Werte verteidigen. "Alle schauen auf Trump oder den Brexit. Rumänien scheint uns Deutschen völlig egal." Dabei beziehen sich die Demonstranten ausdrücklich auf die Werte der EU, machen deutlich, dass sie auch für diese durch die nebeligen rumänischen Nächte ziehen.Nicht nur deshalb haben die Demonstranten Unterstützung verdient, findet Müller. So sehr er sich Sorgen um Rumäniens Entwicklung macht, so begeistert ist er von der Protestbewegung. "Ich war 1989 bei den Demos in Leipzig. Das hier in Cluij erinnert mich daran." Müller gerät ins Schwärmen, wenn er von der Kreativität der Demonstranten,d der guten, friedlichen Stimmung berichtet. Dies gelte auch für die Gegenseite. "Die Polizei ist da, hält sich aber absolut zurück."Bis Mittwoch wird Müller in Rumänien bleiben und die pro-europäische Bewegung unterstützen. Es sei aber nicht so, dass er dafür seine Arbeit als VEZ-Geschäftsführer vernachlässigen muss. "Ich habe meinen Laptop dabei, erledige meine Arbeit von hier", sagt er. Am Montag habe er zum Beispiel die Morgenbesprechung in Trabitz per Video-Chat geleitet. "Ich bin gut vernetzt, habe auch ein dauerhaft ein Auto geparkt." Wenn er nicht in Cluj weilt, ist ein Freund damit unterwegs.Und selbst die Anreise ist unproblematisch. "Das ist für mich nicht mehr Aufwand, als nach Berlin zu fahren." Am Samstag fuhr Müller um 11.30 Uhr in Trabitz los, nach dem 90 Minuten Direktflug von Nürnberg stand er um 16 Uhr im Zentrum von Cluj. Rumänien ist eben nicht irgendwo, sondern ganz nah bei Deutschland. Schon deshalb hätten das Land und die Ereignisse dort mehr Aufmerksamkeit verdient.