Erstmals Jungstorch-Quartett in Trabitz

Vermischtes Trabitz

28.05.2017

18

Die Trabitzer Weißstörche scheinen bei ihrer Familienplanung auf einen schönen Sommer vertraut zu haben. Diesen Eindruck erweckt ein Blick in ihre luftige Kinderstube, wo sich seit Ende April vier kleine Federknäuel zusammendrängen. "Ein so großes Gelege haben wir hier noch nie gehabt", freut sich der frühere Vorsitzende der Trabitzer Naturschutzgruppe, Günter Klein. Bleibt zu hoffen, dass die Elternvögel stets reichlich Frösche, Würmer und Insekten finden, um die vier hungrigen Schnäbel zu füllen. Immerhin muss auch das kleine Quartett ordentlich Kräfte tanken, um im Herbst die tausend Kilometer lange Reise in den warmen Süden durchzustehen. Bild: bjp