07.09.2016

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr fuhr ein Transit einer Baufirma die St 2665 von Pressath in Richtung Kemnath, als im Innenraum aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aufflammte. Die beiden Insassen wurden lebensgefährlich verletzt.

Anwohner leisteten Erste Hilfe

Autounfall in Kastl

Der Fahrer steuerte sein Fahrzeug bei Grünbach nach links in die Straße nach Trabitz. Die beiden Insassen sprangen brennend aus dem Transit. Der Wagen rollte weiter durch einen Garten und einen Hof und fuhr gegen einen Baum.Die Anwohner des Hauses leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Daraufhin wurden die beiden lebensgefährlich verletzten Männer mit zwei Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik nach Nürnberg geflogen.Die genaue Ursache, warum im Innenraum Feuer entstand, muss nun die Kripo Weiden klären, die an die Unfallstelle beordert wurde. Die Feuerwehren aus Zessau und Pressath waren zur Absicherung an der Einsatzstelle.Etwa zum gleichen Zeitpunkt ereignete sich bei Kastl (Landkreis Tirschenreuth) ein Autounfall. Dabei wurde eine Frau leichtverletzt. In dem Wagen befand sich laut Polizei auch ein Säugling. Inwieweit dieser verletzt wurde, konnte die Einsatzzentrale in Regensburg am Mittwochabend noch nicht sagen.