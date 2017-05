Vermischtes Trabitz

02.05.2017

5

0 02.05.2017

Die Feuerwehr Feilersdorf ist fit. Ihre Fertigkeiten beweisen zwölf Floriansjünger bei der Leistungsprüfung in Grub und bestehen mit Bravour.

Knoten und Fachfragen

Prüfungsergebnisse Folgende Aktive der Feuerwehr Feilersdorf-Grub-Bärnwinkel bestanden die Leistungsprüfung:



Leistungsabzeichen Stufe I: Tobias Egerer und Alexander Wolf.



Stufe III: Daniel Ackermann, Andreas Buchfelder, Andreas Majer, Reinhold Majer, Michael Wolf und Tobias Wolf.



Stufe V: Stefan Lex.



Stufe VI: Markus Kaufmann, Helmut Ott und Bernhard Wiesend. (bjp)

Grub/Feilersdorf. (bjp) "Ihr habt sauber und ruhig gearbeitet und auch die Ausrüstung pfleglich behandelt." Das Lob von Kreisbrandmeister Jürgen Haider bestätigte, woran ohnehin niemand gezweifelt hatte: Souverän bestanden zwölf Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Feilersdorf-Grub-Bärnwinkel in Grub die Leistungsprüfung.Aus ihrer Freude machten Haider, sein Kreisbrandmeister-Kollege Gerald Wölfl und Barbara Tschirschnitz aus Neustadt am Kulm als Juroren keinen Hehl. Allen Teilnehmern bescheinigte Haider eine einwandfreie Vorbereitung: "In der gründlichen Schulung, die ihr vier Wochen lang mitgemacht habt, liegt der eigentliche Wert der Leistungsprüfung. Denn hier lernt ihr noch manches, was ihr in eurem ganzen Feuerwehrleben immer wieder brauchen könnt." Die Prüfung selbst solle vor allem bestätigen, dass in der Wehr fachlich wie menschlich alles passe.Wie immer stand eine praktische Löschübung im Mittelpunkt. Hierbei kam es nicht nur auf eingespielte Teamarbeit, Geistesgegenwart und Routine an, sondern auch auf die Einhaltung eines bestimmten Zeitrahmens. Denn im Ernstfall sollen die Feuerwehrleute nicht zu zögerlich, aber auch nicht übereilt handeln. Flüchtigkeitsfehler gilt es zu vermeiden, denn die können Verzögerungen und Gefahren heraufbeschwören. Außerdem mussten die Prüflinge ihre Fertigkeiten im Knotenknüpfen und Kuppeln beweisen sowie Fachfragen zu Themen wie Ausrüstung, Erste Hilfe oder Gefahrgutkennzeichnung beantworten.Angesichts ihrer sichtlich tadellosen Ausbildung und Kameradschaft wunderte sich Jürgen Haider über das Lampenfieber einiger Kandidaten: "Ihr habt doch wirklich keinen Grund, nervös zu sein." Wohl aber dürfe eine so motivierte Wehr Selbstbewusstsein zeigen: "Ihr leistet viel für die Bevölkerung, deshalb dürft und sollt ihr eure Leistungsabzeichen mit Stolz tragen." Mit Beifall dankten die Prüflinge ihrem Adjutanten Gerhard Wiesend, der die Prüfungsvorbereitung geleitet hatte. Den Gruß der Gemeinde Trabitz überbrachte zweiter Bürgermeister Franz Groß, der vor allem den Feuerwehrnachwuchs lobte: "Auf unsere Jugend ist Verlass."Ihr gemeinsames Floriansfest feiern die Feuerwehren der Gemeinde Trabitz am Samstag, 6. Mai. Federführend ist die Feuerwehr Feilersdorf. Der Festabend in Burkhardsreuth beginnt mit dem Kirchenzug der Feuerwehren und Vereine um 18.15 Uhr. Es folgt um 18.30 Uhr der Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Kirchenzug und Messe werden musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Eschenbach. Anschließend laden die Wehren zum gemütlichen Abend im Gasthof Lober ein.