Fischreiher auf Goldfischjagd

Vermischtes Trabitz

28.01.2017

Trabitz . (idu) Seit knapp einer Woche kommt der Fischreiher täglich und die Beute ist reichlich. Im Wasserbecken von Pichlberg, das durch eine Quelle gespeist wird und nie zufriert, sind nicht nur Forellen, sondern auch kleine Goldfische zu finden. Und die werden täglich weniger, sagt Josef Bräutigam, der die Fische füttert.

Wirklich schaden richtet der schöne Vogel nicht an, er versucht nur zu überleben. Graureiher oder auch Fischreiher fressen kleine Fische, Frösche, Molche, Schlangen, Wasserinsekten, Mäuse und Ratten. Sie bevorzugen seichte Gewässer, in denen sie schreitend ihre Beute suchen. Seit vier Wochen haben wir eine geschlossene Schneedecke, die Teiche sind zugefroren. Der Hunger lässt die Vögel an Orte kommen, an denen sie normalerweise nicht anzutreffen sind. Bild: idu