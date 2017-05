Vermischtes Trabitz

08.05.2017

5

0 08.05.2017

"Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr": Den altvertrauten Wahlspruch nehmen die drei Trabitzer Feuerwehren so ernst wie eh und je. Ein Gottesdienst in der Burkhardsreuther Pfarrkirche steht deshalb am Anfang ihres Florianstags.

Hintergrund Gemeinsam gedachten die Wehren beim Trabitzer Florianstag aller verstorbenen Feuerwehrleute und vergaß auch nicht den Feuerwehrpatron Florian von Lorch, der nach der Legende schon als Jugendlicher durch Mut und Hilfsbereitschaft auffiel. Als römischer Offizier unter dem Kaiser und Christenverfolger Diocletian blieb er dem Christentum treu und wurde deswegen hingerichtet. Der Jahrestag seines Todes am 4. Mai 304 wird als Heiligengedenktag begangen. (bjp)

Trabitz/Burkhardsreuth. Pater Antony D'Cruz rief die Gemeindebürger zum Gebet für ihre Brandschützer auf, die im Geiste des heiligen Märtyrers Florian und des "guten Hirten" Jesus auch unter Lebensgefahr "für den Nächsten einstehen". Hierin seien sie ein Vorbild für alle: "Nicht in schnelllebigem Lebensgenuss und vergänglicher Befriedigung, sondern in Liebe, Solidarität und Hingabe für die Mitmenschen finden wir Erfüllung. Dabei soll uns jeder gleich wichtig sein, so wie Jesus ein jedes ,Schaf' gleich viel wert ist." Im Anschluss an die von Kirchenzügen eingerahmte und von der Stadtkapelle Eschenbach begleitete Messe trafen sich alle im Gasthof Lober.Dort begrüßte der Vorsitzende der in diesem Jahr federführenden Feilersdorfer Wehr, Stefan Lex, seine Kameraden, die Gemeindevertreter und die nur sehr kleine Zahl Gäste. Besonders hob er die stete Unterstützung der drei Wehren durch die Gemeinde hervor, deren Verantwortliche als Zeichen ihrer Verbundenheit "geschlossen erschienen" seien. "Die Gemeinde ist stolz auf ihre drei Wehren, die effizient zusammenarbeiten und eine ausgezeichnete Jugendarbeit betreiben", unterstrich ihrerseits Bürgermeisterin Carmen Pepiuk: "Unseren Bürgern braucht nicht bang zu werden, denn sie wissen sich durch euch jederzeit gut beschützt."