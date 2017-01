Für Fest gerüstet

Vermischtes Trabitz

25.01.2017

4

0 25.01.2017

Gut Ding will Weile haben: Ihr Fest zum 125. Gründungstag vom 8. bis 10. Juni 2018 nimmt die Feuerwehr Burkhardsreuth nicht weniger ernst als ihre Einsatzausbildung. Deshalb tagt schon seit Juni vorigen Jahres das Organisationsteam des Vorstands.

Rauchmelder bald Pflicht

Zwei Neuaufnahmen

Beförderung h. c. Seit sechs Jahren ist er Ehrenmitglied der Feuerwehr Burkhardsreuth. Nun wurde Wolfgang Groß "befördert": Einstimmig ernannten die Hauptversammlungsteilnehmer den Preißacher zum Ehrenkommandant.



Von 1979 bis 1992 war Groß, der sich vor 45 Jahren den Burkhardsreuther Brandschützern anschloss, ihr zweiter und von 1992 bis 2004 erster Kommandant. Hierfür dankten ihm seine Kameraden mit einer kostbaren Südtiroler Floriansfigur, einer Ehrenurkunde und einem Präsentkorb.



Für langjährige treue Dienste wurden außerdem ausgezeichnet:



25 Jahre Atemschutzgeräteträger , 30 Jahre aktiver Dienst : Josef Nickl.



15 Jahre Atemschutzgeräteträger : Stefan Groß, Matthias Hey.



20 Jahre aktiver Dienst : Thomas Käß, Markus Reiß.



10 Jahre aktiver Dienst : Andreas Pöhlmann.



Aus dem Dienst als Atemschutzgerätewart wurde Herbert Hey verabschiedet. (bjp)

Burkhardsreuth. In großen Zügen "stehe" das Programm mit Musik der "Stoapfälzer Spitzbuam" und der "Pressather Musikanten" sowie einem Festgottesdienst bereits, ließ Vorsitzender Robert Schwemmer bei der Hauptversammlung wissen.Derzeit rüste sich der Verein außerdem für den Preißacher Rosenmontagsball am 27. Februar, bei dem erstmals die Pressather Prinzengarde auftritt. Über Termine und Aktivitäten der Feuerwehr informiert seit Kurzem die von Adjutant Andreas Pöhlmann betreute Website: "Wir brechen damit in die Zukunft auf, denn das Internet ist das wichtigste Medium, um gerade die jüngeren Generationen anzusprechen." Für die aktive Wehr habe man außerdem Informationskärtchen mit den Schulungsterminen drucken lassen.Kurz ging Kommandant Stefan Groß auf die Gespräche mit der Gemeinde über den Kauf eines neuen Einsatzfahrzeugs ein: "Gemeinsam haben wir gründlich abgewogen, welches Fahrzeug zu unserer Wehr passt." An die Rauchmelderpflicht für Privathäuser erinnerte Andreas Pöhlmann. Bis Ende 2017 müssten in allen Häusern Rauchwarngeräte in Schlafräumen einschließlich Kinder- und Gästezimmern angebracht werden. Das Gleiche gelte für Korridore, die zu "Aufenthaltsräumen" wie Küchen oder Wohnzimmern führten.Die vielseitige Arbeit der größten Trabitzer Feuerwehr würdigte Bürgermeisterin Carmen Pepiuk und versprach: "Die Gemeinde ist gern für ihre Wehren da, weil ihr auch immer für die Gemeinde da seid."Vikar Dr. Antony D'Cruz zitierte in seinem Grußwort das Wort Dietrich Bonhoeffers "Es gibt nichts Größeres, als wenn ein Mensch ein Segen für seine Mitmenschen ist". Solidarisches Mitgefühl für Menschen in Not mache das Wesen des Feuerwehrdienstes aus, unterstrich der Geistliche.Der zum 1. Dezember 2016 neu ernannte Kreisbrandinspektor Wolfgang Schwarz stellte sich vor und sprach über die Einführung des Digitalfunks, die neu eingeweihte Atemschutz-Trainingsstrecke in Windischeschenbach und die laufende Neustrukturierung der Alarmierungsplanung. "2017 wird nicht weniger arbeitsreich werden und ebenso im Flug vergehen wie 2016", war sich Schwarz sicher. Ein besonderes Dankeschön von Vorstand und Mitgliedern galt Rosa Lober, in deren Wirtshaus die Burkhardsreuther Feuerwehr seit 40 Jahren ihre Hauptversammlungen hält.Mit Handschlag in die aktive Wehr aufgenommen wurden Christiane Pöhlmann und Sebastian Schwemmer. Befördert wurden Sebastian Reiß und Sebastian Bayer zum Oberfeuerwehrmann, Andreas Hey zum Hauptfeuerwehrmann und Andreas Pöhlmann zum Löschmeister.___Weitere Informationen: