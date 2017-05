Vermischtes Trabitz

11.05.2017

Fünf Rohrbrüche in einer Woche: Die Bürger in der Gemeinde Trabitz saßen in den vergangenen Tagen mehrfach auf dem Trockenen. Bürgermeisterin Carmen Pepiuk hat eine Vermutung zur Ursache - sagt aber auch, dass sich diese nicht ohne Weiteres abstellen lässt.

Trabitz/Zessau. Seit vergangenem Samstag sind Gemeindearbeiter im Dauereinsatz, kaum war ein Leck geflickt, brach eine neue Leitung. Vor allem in Zessau kam deshalb immer wieder für Stunden kein Wasser aus dem Hahn. Los ging es mit einem Leck in Weihersberg. "Nach dem haben wir schon länger gesucht", sagt Bürgermeisterin Carmen Pepiuk. Deutlich problematischer war am selben Tag ein Schaden an der Hauptleitung, der die ganze Gemeinde kurz austrocknete. Dank des Notverbunds konnte die Gemeinde Wasser aus dem Speinsharter Leitungssystem beziehen. "Das hat auch gut funktioniert", sagt Pepiuk.Die Experten vom Bauhof vermuten nun, dass in der Reparaturzeit das Trabitzer Leitungssystem zu trocknen begann, sich eventuell auch etwas zusammenzog. Als dann das Wasser die Rohre wieder unter Druck setzte, gaben die an bestehenden Schwachstellen nach. "Das Rohrsystem ist inzwischen 50 Jahre alt", sagt Pepiuk dazu.Dreimal gaben seither die Rohre nach, immer war vor allem Zessau betroffen, zuletzt am Donnerstagmorgen. Ob es damit erledigt ist oder weitere Brüche folgen, lasse sich nicht sagen. "Es kann ja keiner reinschauen."So oder so, das Leitungssystem wird den Gemeinderat demnächst wohl beschäftigen. "Wir haben schon bei der Sitzung am Dienstag über den Schaden an der Hauptleitung gesprochen", sagt Pepiuk. Klar sei aber auch, dass es keine schnellen Lösungen für das Problem gibt. Eine Sanierung des Rohrnetzes werde sicher nicht billig und soll für lange Zeit halten. Alle Maßnahmen müssen deshalb gut überlegt sein.