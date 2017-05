Vermischtes Trabitz

23.05.2017

Aus ganz Europa "donnern" sie Ende der Woche wieder an die Haidenaab. Die Laverda Connection Oberpfalz (LCO) erwartet rund 60 der alten und inzwischen seltenen Motorräder aus italienischer Produktion. Und diesmal beginnt das Fest am Freitag, 26. Mai, in der Lumperer Halle mit einem Höhepunkt.

Der Film "LCO-Project-15" feiert dort Premiere. Hauptdarsteller sind dabei - natürlich - Laverda Motorräder. Produziert haben den aufwendigen Streifen Mitglieder der LCO. Am Samstag sind zwei Ausfahrten für die Gäste geplant. Am Abend spielen die Live Bands "Slaughters of Silence" aus Kemnath und "Patchwork Acoustic" aus Nürnberg. Die LCO-Glaspokale für Fahrer und deren Maschinen gibt es dann ab 21.30 Uhr. Zum "Rosso di Breganze", dem Laverda-Hauswein, gibt es auch "Bianco di Breganze", die weiße Variante aus der Laverda-Stadt Breganze. An allen Tagen gilt freier Eintritt nicht nur für Laverda-Besitzer.