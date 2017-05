Vermischtes Trabitz

21.05.2017

2

0 21.05.2017

Preißach. "Der Herrgott im Himml mog lustige Leit. Mit traurige Leit hot koa Teifl a Freid." Das sonnige Hochdruckwetter war beim Seniorennachmittag des Katholischen Landvolks Burkhardsreuth für Hochstimmung gut. Rund 60 Gäste, darunter Pfarrer Edmund Prechtl, waren ins Preißacher Schützenheim gekommen, um die von vielen versierten Bäckerinnen aus Zessau gezauberten Kuchen und Gabi Eisends Geschichten, Gstanzln und Wirtshauslieder zu genießen.

Mit ihrem abwechslungsreichen Soloprogramm kitzelte die "Frontfrau" des Quartetts "Nitzlbucher Frauen" Zwerchfelle und Lachmuskeln, setzte aber auch nachdenkliche Akzente. So spöttelte sie über "innerdörfliche Anteilnahme" und die Kunst der grobguten "bayerischen Tröstung", enthüllte die Entstehungsgeschichte des Liedes "Hans bleib dou", das in Wahrheit von der Freundin eines gescheiterten Meteorologen stamme, und verriet das Geheimnis, wie man zu schönen Kindern kommt. Einen augenzwinkernd-kritischen Seitenhieb landete die Auerbacherin gegen die Werbung, die viel verkaufen will - insbesondere "d 'Leit für dumm". Schwung in den Saal brachten auch Ohrwürmer wie das "Paprikalied", das Lied von Adam und Eva und der "Oasiedl vo Bog'n". Zum Schluss des kurzweiligen Nachmittags wies "Landvolk-Managerin" Edeltraud Hey auf den "Sonnenzug"-Busausflug der Nordoberpfälzer Caritas-Kreisverbände am 8. Juli hin.Ziel ist das sächsische Vogtland mit Schiffsrundfahrt auf der Talsperre Pöhl und Besichtigung der Plauener Altstadt. Das Teilnahmeentgelt beträgt 40 Euro, ein Zustieg in Preißach kann vereinbart werden. Anmeldungen nimmt Edeltraud Hey, Telefon 0 96 48 / 368, bis 31. Mai entgegen.