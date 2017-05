Vermischtes Trabitz

Ein vorgezogener Vatertag am Vorabend des Muttertags. Den kuriosen Einfall des Kindergarten-Elternbeirats kam an. Rund 70 Väter und Großväter, Kinder und Ehrengäste tummelten sich am Wochenende rund um die katholische Kindertagesstätte. "Meist sind es noch immer eher die Mütter, die sich mit Erziehungs- und Kindergartenangelegenheiten beschäftigen. Deshalb wollten wir einmal ganz bewusst ein Fest für unsere Männer ausrichten, auf die es ebenso ankommt wie auf die Frauen", motivierte Elternbeiratsmitglied Stefanie Henfling die Initiative zu einem Männertag. Vor allem Kindergartenleiterin Johanna Sulzbacher und ihr Erzieherinnenteam freuten sich, dass die Papas und Opas den Frühlingstag nicht nur zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch bei Getränken und Gegrilltem nutzten, sondern sich auch in ihren handwerklichen Fertigkeiten herausgefordert fühlten. Innerhalb kurzer Zeit waren nicht nur die Spielgeräte auf Vordermann gebracht und ein neues Sonnenzelt für den Sandkasten montiert: Obendrein stand die Idee im Raum, dem Kindergartengebäude bei Gelegenheit in Eigenleistung ein "Facelifting" zu gönnen. Positiv aufgenommen wurde außerdem Christian Prösls Vorschlag, die Feuerwehr zu einer Übung auf dem Gelände einzuladen. Einsatz und Kreativität beeindruckten auch Pfarrer Edmund Prechtl, Margit Kausler von der Kirchenverwaltung und Bürgermeisterin Carmen Pepiuk. 2018 soll es ein Frühlingsfest geben - dann aber für die ganze Familie. Bild: bjp