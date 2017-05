Wirtschaft Trabitz

15.05.2017

Allen Möchte-Gern-Fabrikbesitzern bietet sich in Trabitz derzeit die Gelegenheit: Das frühere Faurecia-Gelände steht im Internet zum Verkauf.

Faurecia treibt den Verkauf des Geländes seines aufgegebenen Werks in Trabitz voran. Der französische Automobilzulieferer-Konzern hat die Immobilien-Firma Colliers International Deutschland mit dem Verkauf beauftragt. Das Unternehmen bietet das Gelände auch über das Internetportal immobilienscout24.de an.Die Collier-Makler halten sich mit Auskünften zum Objekt zurück und verweisen auf den Faurecia-Konzern als Eigentümer. Eine Reaktion gab es weder auf schriftliche noch telefonische Anfrage. Auch Trabitz' Bürgermeisterin Carmen Pepiuk kann zu den Verkaufsplänen wenig sagen. "Die Gemeinde ist ja nicht eingebunden", sagt Pepiuk. Zwar gebe es um das Gelände einige Gerüchte, diese wolle sie aber nicht kommentieren. Bekannt ist lediglich, dass die Immobilienfirma seit etwa zwei Monaten nach einem Käufer sucht, in den nächsten Tagen endet die Frist für Kaufinteressenten.So bleibt die Verkaufsanzeige im Netz, aus der sich einige Informationen ziehen lassen. Dazu zählt aber nicht der Preis. "Bei Interesse ist ein entsprechendes Kaufpreisangebot abzugeben", heißt es in der Anzeige. Dafür erfährt man, dass das Gelände "Industriehalle mit Freifläche" von 22 500 Quadratmeter bietet. Die Gesamtfläche beträgt 64 913 Quadratmeter. Dazu zählt laut Anzeige auch ein Biotop und eine "historische Villa". "Eine separate Veräußerung der Flurstücke ist nach Rücksprache ebenfalls möglich", heißt es weiter.Bei dem Haus handelte es sich um die einstige Direktorenvilla. Die Anzeige gibt das Gebäude mit rund 720 Quadratmeter Bruttogrundfläche an. Das Haupthaus steht demnach leer, ein Nebengebäude ist vermietet, der Energieausweis "in Erstellung". Bei dem Gebäude handelt es sich um die Direktorenvilla, die die Firma J. Bach aus Fürth an der Drahthammerstraße 7 im Jahr 1922 für die damalige Glasfabrik errichten ließ.Das Produktionsgebäude sind laut Annonce in den Jahren 1941 bis 1997 entstanden. Es verfügt über einen "zeitgemäßen Bürotrakt und Kantinenfläche". Stellplätze sind "ausreichend vorhanden". Neben weiteren technischen Details weist die Anzeige auf die Ausstattung mit Brandmeldeanlage, Kompressor, Schweißrauchgasabsauganlage und Hallenkränen hin. Interessant sind auch die Angaben zur Verkehrsanbindung: der nächste Hauptbahnhof ist demnach in fünf Minuten zu erreichen. Ende 2016 stellte Faurecia die Produktion in Trabitz ein, 75 Jahre nachdem an dem Standort die Fabrik entstanden war. Die Produktionsgeschichte geht noch weiter zurück, fertigte doch schon im 18. Jahrhundert dort ein Hammerwerk Draht, danach wurde Spiegelglas hergestellt. 1941 übernahm die Firma Leistritz und fertige in Trabitz Auspuffschalldämpfer. 1994 übernahm der französische Automobilzulieferer Ecia, der ab 1999 Faurecia hieß.