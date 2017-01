Am 29. Januar Skilanglauffest in Söllitz

25.01.2017

-Söllitz . (bnr) Andauernde Minusgrade, strahlender Sonnenschein und sich beruhigender Wind haben die Panoramaloipe in Söllitz zu einem Renner für alle Langlaufbegeisterten gemacht. Ob in der klassischen Technik oder im gewalztem Teil - beides auf eine Länge von fünf Kilometern - tummelten sich in den letzten Tagen eine ständig wachsende Anzahl von Skilangläufern in der gleißenden Sonne. Sogar Läufer mit Stirnlampe hat man beobachtet.

Ausgelöst wurde dieser Andrang von der unermüdlichen Pflege der Laufstrecken durch die Abteilung Ski und Rad des TSV Trausnitz. Und so ist es gelungen, die bestens präparierte Laufstrecke seit Jahren anbieten zu können. Die Abteilung übernimmt diese Aufgabe gerne, doch es entstehen auch finanziellen Aufwendungen für die Pflege der Strecke. Deshalb hat die Sparte ein Spendenkonto eingerichtet mit folgender Kontoverbindung: IBAN: DE52750510400110086021, BIC: BYLADEM1SAD, Kennwort: LOIPE.Am Sonntag, 29. Januar, wird ab 13 Uhr ein Volksskilauf mit Skilanglauffest in Söllitz veranstaltet. Danach ist im Feuerwehrhaus in Söllitz für Speisen und Getränke ausreichend gesorgt. Für die Kinder sind kostenlose Fahrten mit einer gezogenen Holzschlittenkutsche vorgesehen.