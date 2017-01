Freizeit Trausnitz

24.01.2017

World-Cup-Stimmung herrscht am Trausnitzer Schlittenhang. "Die Totalen" tragen ihre offene Dorfmeisterschaft aus. Nach siebenjähriger Durststrecke lassen die Schneeverhältnisse wieder eine Wintersause zuließen - mit Spaßfaktor.

Bürgermeister am Start

Ringkämpfe auf der Piste

Strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen und herrlicher Pulverschnee bieten die idealen Bedingungen für einen spannenden Wettkampf.Die Abteilung Rad und Ski hat die Rennbahn bestens präpariert. Jetzt kann dem Rennen nichts mehr im Wege stehen. 27 Starter aller Altersklassen haben sich in die Teilnehmerliste eingetragen. Auch Bürgermeister Martin Schwandner und sein Stellvertreter Josef Prechtl wollen an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen. Das Reglement erlaubt nur Holzschlitten als Sportgerät. "Auf der Rennbahn gibt es keine Regeln", verkündet leichtsinniger Weise der Rennleiter. Was er damit anstellt, sollte sich erst später im direkten Duell zeigen.Gestartet wird paarweise. Nicht der Schnellste, sondern wer zuerst seinen ganzen Körper über die Ziellinie bringt, gewinnt den Durchgang. Manches Mal rast zuerst der Schlitten und dann der Fahrer über die Ziellinie. Umgekehrt ist dies aber auch möglich. Wer als Letzter übrig bleibt, ist dann Gesamtsieger. Bei den Kinder geht es noch sehr manierlich zu. Die Jugendlichen und Erwachsenen liefern sich dagegen regelrechte Ringkämpfe auf der Piste. Nur wer einen Superstart hinlegt, hat eine reelle Chance, das Ziel zu erreichen. Die leichteren Athleten sind dabei klar im Vorteil. Sehr zum Gaudium der gut 250 Zuschauer werden weder Mensch noch Material geschont.Zur Siegerehrung fängt dann der Frost wieder "zu beißen" an. Warme Getränke und heiße Musik tun das ihrige, damit niemanden friert. Nach fünf Ausscheidungsrennen beweist Titelverteidiger Christian Schärtl seine Sonderstellung. Souverän verweist er Markus Hösl auf den zweiten Platz und als Dritter besteigt Peter Prechtl das Siegerpodest.Auch die beiden Bürgermeister liefern ein spannendes Rennen, müssen sich aber mit mittleren Plätzen begnügen. Die Planung für die nächste Meisterschaft ist schon wieder voll in Gange.