Mit dem Motorschlitten durch das Wintermärchen

Freizeit Trausnitz

01.02.2017

01.02.2017

Das vorerst letzte Schneewochenende nutzten noch einmal viele Skilangläufer, um auf der Panoramaloipe in Söllitz ihre Runden zu ziehen. Herrlicher Sonnenschein und angenehme Temperaturen lockten über 50 Teilnehmer zum Trausnitzer Volksskilauf an den Start. Die Loipen waren vom Spartenleiter Georg Blöth bestens präpariert. Standesgemäß wurde Bürgermeister Martin Schwandner mit der Startnummer eins auf den sechs Kilometer langen Rundkurs geschickt. Ohne Zeitnahme ging es dann Schlag auf Schlag. Nur die Bewegung in der Natur und der Spaß am Langlauf zählten. Einen Spaß für die Kinder hatte sich Georg Blöth einfallen lassen. Unermüdlich zog er mit dem Motorschlitten einen extra für diesen Zweck gebauten Holzschlitten durch die Gegend, der immer voll besetzt war. Die Mütter wärmten sich mit Glühwein an der Schneebar. Damit keiner frieren musste, war im Feuerwehrhaus eingeheizt. Bei Kaffee und Kuchen oder Glühwein und Wiener ließ es sich gut aushalten. Für Stimmung bei der Apres-Skiparty sorgte die Sparte Ski und Rad mit heißer Musik. Bild: bnr