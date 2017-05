Mariensingen im Jubeljahr

Kultur Trausnitz

Niemand kann die Gebete und Lieder zählen, welche die Gottesmutter preisen. Eine Auswahl der schönsten Lieder brachte der Oberpfälzer Volksliedkreis Schwandorf in der Pfarrkirche einem begeisterten Publikum zu Gehör. Das Jubeljahr zum 300-jährigen Bestehen der Skapulierbruderschaft ist um einen Höhepunkt reicher.

(bnr) Das Mariensingen des OVK zusammen mit dem Trausnitzer Kirchenchor machte in beeindruckender Weise deutlich, welcher Zauber von der Marienverehrung ausgeht. Die Sänger haben es ausgezeichnet verstanden, die vielen Zuhörer in ihren Bann zu ziehen.Die "Familienmusi Irlbacher" sorgten zu Beginn mit einem Marienmenuett für Ruhe und Andacht. Man hätte in der vollbesetzten Kirche die berühmte Nadel fallen hören. Drei Generationen musizieren in dieser Gruppe gemeinsam. Die Oma Barbara Lippert ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Volkmusikszene. Begleitet wird sie von ihrer Tochter Anita Irlbacher auf der Zither und den Enkeltöchtern Sofie an der Harfe und Anna am Hackbrett. Ihre glockenreinen Stimmen machten den "Gruß an Maria" förmlich fühlbar. Mit ihren Gedanken und Bitten wandte sich das "Duo Niederalt" musikalisch an die Gottesmutter. Begleitet auf der Harmonika wurden sie dabei von Reinhard Lößl. Ernestine Niederalt war auch für die Programmgestaltung zuständig. "Maria als Himmelskönigin" priesen der MMC-Dreigesang mit ihren kräftigen Stimmen. Diese drei Gruppierungen wurden durch den Trausnitzer Kirchenchor unter der Leitung von Antonia Kalb musikalisch ergänzt. Bei den Liedern des Kirchenchores wurde bei vielen Trausnitzern die Erinnerung an den früheren Chorleiter, Hauptlehrer Hans Hufnagel, wach. Aus seiner Feder stammen einige Marienlieder, die noch heute zum Repertoire des Chores gehören. Mit dem Lied "Blick vom Himmelsthron" setzte der Chor dem Mariensingen die Krone auf. Thomas Klar, der als Vorsitzender der MMC maßgeblich am Zustandekommen des Mariensingens mitgewirkt hat, dankte den beteiligten Musikgruppen. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied "Segne du Maria", das wie eine Hymne an Maria das Gotteshaus erfüllte, fand das Mariensingen seinen Abschluss.