Vermischtes Trausnitz

01.05.2017

(bnr) Die Pfarrei Trausnitz feierte am Sonntag das Fest der Erstkommunion. Lange haben sich die vier Mädchen und drei Jungen auf diesen Tag vorbereitet. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht. In der Vorbereitungszeit erhielten die Kinder durch Pfarrer Hans Spitzhirn und Klassenlehrerin Elisabeth Ertl das Rüstzeug für ein christliches Leben.

Der festliche Tag stand unter dem Motto: "Mit Jesus in einem Boot". Mit Bezug auf das Evangelium erklärte der Geistliche, dass Jesus auch in stürmischen Zeiten an unserer Seite steht. "Mit Gottvertrauen brauchen wir vor den Stürmen der Zeit keine Angst haben", machte Pfarrer Spitzhirn den Kindern Mut, ihr Lebensweg auf Gott auszurichten. "Jesus stärkt uns dabei im Brot des Lebens".In der Gabenbereitung schmückten die Kinder den Altar für den Gottesdienst. Mit einem gemeinsamen Lied dankten die Kinder ihren Eltern, den Lehrern und dem Priester für diesen schönen und bedeutungsvollen Tag. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Antonia Kalb musikalisch umrahmt.