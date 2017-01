Holocaust Gedenktag Pfreimd

Vermischtes Trausnitz

25.01.2017

Zwei Koffer spielten eine zentrale Rolle, als das "Bündnis gegen Rechts" zum neunten Mal den Opfer des Nationalsozialismus gedachte. Einer davon war mit Hoffnung gefüllt, überlebten doch zwei Pfreimder - Vater und Sohn - damit die beiden Weltkriege.

Geschichte einer Familie

Ins Lager deportiert

Pfreimd. (bnr) Bereits drei Tage vor dem offiziellen Tag des Gedenkens, der seit 1996 am 27. Januar den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet ist, erinnerte das "Bündnis gegen Rechts" an den Holocaust-Gedenktag. Ehrliches Gedenken ist an kein festes Datum gebunden. Rund 50 Besucher fanden den Weg in die Pfarrkirche, um in einem ökumenischen Gottesdienst die Erinnerung an die schlimmste Zeit deutscher Geschichte und deren Opfer wach zu halten.Ehrliches Gedenken braucht nicht Masse sondern Klasse. Nach einem meditativen Tanz zur Eröffnung wurden im Laufe des ökumenischen Gottesdienstes zwei Geschichten gegenübergestellt, in denen jeweils ein Koffer eine zentrale Rolle spielen. Zum einen geht es um eine Holzkiste, mit der der Urgroßvater einer Pfreimder Bürgerin in den Ersten Weltkrieg, und dessen Sohn später mit der selben Kiste in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind. Beide haben die Kriege überlebt und sind gesund mit dem Koffer zu ihren Familien zurückgekehrt. Für die Familie Kraus wurde der hölzerne Koffer zu einem Symbol der Hoffnung und Mahnung an alle: "Mitgefühl, Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu leben um den Frieden zu bewahren." Die Enkelin Judith Kraus hat die Geschichte aufgeschrieben und so der Nachwelt erhalten. Der Koffer gehört zu den größten Schätzen der Familie, dessen Wert nicht in materiellen Dingen auszudrücken ist.Im Gegensatz dazu steht die zweite Geschichte. Kim Sarah Mojecki, die als Reporterin in Berlin lebt, entdeckte bei einem Besuch im Museum des Vernichtungslagers Auschwitz einen Koffer, auf dem der Name ihrer Urgroßmutter steht. Die Urgroßmutter Zdenka Fantl war 1943 - wie 67 weitere Mitglieder ihrer Familie - in das Lager deportiert worden. Nur drei von ihnen überlebten den Holocaust und wurden 1945 von der Roten Armee befreit. Am Ende war niemand mehr da, der den Koffer nach Hause tragen konnte. Für was der Koffer der Zdenka Fantl heute steht, muss jeder für sich selbst entscheiden, der diese Geschichte gehört hat.Pfarrerin Friedrich bezeichnete in ihrer Predigt den Hass als das größte Übel aller Zeiten. "Diesen Hass müssen wir gerade heute im Auge behalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass überhaupt entsteht", ermutigte Pfarrein Friedrich die Besucher, sich dagegen zu stemmen. "Durch das Erinnern an die Vergangenheit sollen wir auch einen Blick dafür erhalten, wie wir unserer Zukunft gestalten wollen", gab Pater Georg den Gottesdienstbesuchern mit auf den Heimweg. "Die Vergangenheit ist ja nie etwas Abgeschlossenes, sie bleibt stets auch auf die Zukunft verwiesen." Am Ende des Gottesdienstes stellte jeder Gottesdienstbesucher ein Licht als ganz persönliches Zeichen vor den Koffer der Hoffnung.