Vermischtes Trausnitz

05.05.2017

05.05.2017

Seit Juni 2016 wird die Kreisstraße SAD 30 von Köttlitz nach Söllitz neu gebaut. Die gesamte Maßnahme ist in zwei Abschnitte aufgeteilt. Das erste Stück, die Ortsdurchfahrt durch Köttlitz, ist bereits abgeschlossen. Zur Zeit laufen die Arbeiten zum Bau der Straßenentwässerung Richtung Söllitz. Vor Ort machten sich am Freitag alle Beteiligten ein Bild vom Baufortgang.

Die SAD 30 wurde in den 60er Jahren vor der Landkreisreform nach den damaligen Verkehrsanforderungen gebaut. Mit 4,50 Meter war die Fahrbahn sehr schmal, und Kurvenaufweitungen waren nicht vorhanden. Bei Gegenverkehr, besonders mit Erntemaschinen, musste immer einer stehen bleiben. Zudem strapazierten die Frostschäden in der Fahrbahn die Bandscheiben aller Verkehrsteilnehmer. Ein Neubau war unumgänglich.Künftig wird die Straßenbreite sechs Meter betragen, und die Kurvenradien entsprechen den heutigen verkehrstechnischen Anforderungen. Die Länge der Straße beträgt 1,60 Kilometer. Für die gesamte Maßnahme werden Kosten von 1,76 Millionen Euro erwartet. Ein besondere Herausforderung stellt die Straßenentwässerung dar. Mit zwei Rückhaltebecken und über die gemeindliche Kanalisation kann diese Aufgabe gelöst werden. Ein weiteres Hindernis ist das Verlegen der Leitungen für Kanal, Breitband und Strom. Planung und Bauleitung liegen in Händen der Tiefbauverwaltung des Landratsamtes. Als zuständige Fachleute hatten Friedrich Fleischmann und Martin Ruider die beteiligten Fachstellen zu einem Ortstermin eingeladen. Detailliert stellte Ruider die Maßnahme vor. Sehr zufrieden mit dem Ergebnis waren Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Martin Schwandner. Der Landrat dankte besonders den 18 betroffenen Grundeigentümern für ihre Bereitschaft, die benötigten Flächen abzutreten. In die Planung ist auch das Ingenieurbüro König eingebunden, das für die bevorstehende Dorferneuerung in beiden Orten zuständig ist. Die Baufirma liegt gut im Zeitplan, so dass voraussichtlich im Herbst der Verkehr wieder ungehindert fließen kann.