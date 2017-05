Vermischtes Trausnitz

(bnr) Die Feuerwehr Söllitz war Gastgeber für die zehn Wehren aus dem Kreisbandmeister-Bereich von Dieter Schweiger. Angeführt von den Ehrengästen und begleitet von der Kapelle "Bayrisch Blech" zogen die Feuerwehrleute zur Wallfahrtskirche "Zu den 14 heiligen Nothelfern". Dabei ist besonders aufgefallen, dass sich wieder viele junge Leute als Fahnenjunker in den Dienst des Vereins stellen. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung und zeigt das große Interesse der Jugend an der Feuerwehr. Beim Gottesdienst stellte Pfarrer Hans Spitzhirn das Leben des heiligen Florians, dessen Namenstag am 4. Mai gefeiert wird, in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Der Heilige selbst zählt zwar nicht zu den klassischen 14 Nothelfern, wird aber als Schutzpatron bei Gefahren durch Feuer und Wasser angerufen. Im Leben Florians hatte Hass, wie er heute oft zu spüren ist, keinen Platz. "Gerade in unserer Zeit ist es wichtig, dem mutig entgegenzutreten, bevor ein Flächenbrand entsteht", appellierte der Geistliche an den Mut der Kirchenbesucher.

Nach dem Gottesdienst bewirtete Vorsitzender Bernhard Prem mit seiner Mannschaft die Feuerwehrler am Gerätehaus. In ihren Grußworten unterstrichen Landratstellvertreter Arnold Kimmerl und Bürgermeister Martin Schwandner die Bedeutung der Feuerwehr für den Schutz der Bevölkerung und dankten den Floriansjüngern für ihre Bereitschaft, sich immer für den Nächsten einzusetzen.