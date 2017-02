Wie die Zeitung entsteht: Frauenbund im Druckzentrum

Vermischtes Trausnitz

17.02.2017

0 17.02.2017

Trausnitz/Weiden. Zahlreiche Mitglieder und Interessierte nahmen an der vom Frauenbund Trausnitz organisierten Besichtigung des Druckzentrums von Oberpfalzmedien in Weiden teil. Den Gästen vermittelte Sabine Lang einen sehr interessanten Einblick in die einzelnen Schritte der Herstellung der Zeitung bis zum fertigen Endprodukt. Bei einer Filmvorführung, der Besichtigung der Betriebshallen und an der imposanten Druckmaschine wurden viele wissenswerte Fakten vermittelt. Vorsitzende Maria Müller bedankte sich bei Sabine Lang für die ausführlichen und anschaulichen Erläuterungen. Bild: exb