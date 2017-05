Vermischtes Trausnitz

04.05.2017

68

0 04.05.201768

Ein heftiger Hagelschauer verwandelte am Donnerstag gegen 15 Uhr Trausnitz in eine Winterlandschaft. Etwa zehn Zentimeter hoch lag der Eismatsch auf Straßen und Dächern. Vom Osten her verdunkelte sich der Himmel, tiefgraue Wolken zogen auf, aus denen es rund 20 Minuten lang Taubeneier große Eiskörner hagelte, schildert ein Augenzeuge das Unwetter: "So etwas habe ich noch nie erlebt." Bild: bey