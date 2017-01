Freizeit Ursensollen

30.01.2017

7

0 30.01.2017

Die Haagerthaler Bauernbühne aus Oberleinsiedl begibt sich auf ein neues Terrain und spielt erstmals ein Kriminalstück. Bierernst oder knifflig psychologisch geht es da aber nicht zu, Blut fließt keines und umgebracht wird erst recht niemand.

Der Inhalt

Kein Bargeld

Die Darsteller

Karten und Termine Termine Gasthaus Michl in Oberleinsiedl (nummerierte Sitzplätze, Eintritt: acht Euro)



Freitag, 17., 24. und 31. April, Beginn: 19.30 Uhr.



Samstag, 18. und 25. März, 1. April, Beginn: 19.30 Uhr.



Kartenvorverkauf: Beginn am 6. Februar, 10 Uhr. Karten gibt es online über den Service www.nt-ticket.de sowie an dessen Vorverkaufsstellen. Ferner bei der Amberger Zeitung (09621/306-230) und beim Neuen Tag Weiden (0961/85-550).



Termine Kubus Ursensollen (freie Platzwahl, Eintritt: acht Euro, Empore mit Platzkarte zehn Euro; Imbiss und Getränke werden vor- und nach den Aufführungen und in den Pausen angeboten)



Freitag, 7. April, Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.



Samstag, 8. April, Beginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.



Sonntag, 9. April, Beginn: 16 Uhr, Einlass ab 15 Uhr.



Kartenvorverkauf auch in Ursensollen im Rathaus und im Gasthaus Reif. Empore mit Platzkarten nur bei der Gemeinde Ursensollen erhältlich.



Termine in der Turnhalle Poppenricht: Beginn jeweils um 19.30 Uhr, (nummerierte Sitzplätze, Eintritt: acht Euro).



Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April.



Kartenvorverkauf Poppenricht am Samstag, 25. März, von 8 Uhr bis 16 Uhr im Pfarrheim in Poppenricht und ab Dienstag, 28. März, täglich in der Haargalerie in Poppenricht. (brü)

(brü) Aber die Polizei ermittelt und das bringt die beiden Hauptakteure in so manche peinliche Lage. "Kaviar und Hasenbraten" ist der Name des Stücks der Autorin Regina Rösch, zu dem die Proben bereits in vollem Gange sind. Der Vorverkauf beginnt Montag, 6. Februar.Es gibt neben den Vorführungen im Gasthaus Michl in Oberleinsiedl diesmal drei Termine im Kubus in Ursensollen. Hinzugekommen ist dabei eine Nachmittagsvorführung am Sonntag, um jungen und alten Zuschauern zu einer angenehmen Zeit den Theaterbesuch zu ermöglichen, so die Veranstalter. In Poppenricht wird das Stück ebenfalls zweimal aufgeführt.Zum Inhalt: Es ist der 20. des Monats und bei der Familie von Max Steiner herrscht mal wieder Ebbe in der Kasse. Max hat einen Luxus-Hasenbraten "organisiert" und Ehefrau Elvira ist bereits im Dorf unterwegs, um Kartoffeln und Salat für das abendliche Essen auszuleihen.Zum Abendessen gesellt sich spontan auch Nachbar Manfred Hasenberger dazu und erzählt, dass der langjährige Kumpel Klunker-Ede, der für einen Überfall auf ein Juweliergeschäft im Knast sitzen muss, plötzlich verstorben ist. Nach einer stillen Gedenkminute mit Bier und Schnaps erinnert sich Max, dass Klunker-Ede ihm kurz vor seiner Verhaftung ein Kuvert zur Aufbewahrung anvertraut hat, mit der Auflage, es nur zu öffnen, falls ihm etwas zustößt.Dieses Kuvert wird hervorgeholt und die beiden finden darin einen Brief, in dem steht, sich mit dem Inhalt ein schönes Leben zu machen - und dazu Diamanten.Doch gestohlene Edelsteine sind kein Bargeld und garantieren noch lange kein sorgenfreies Luxusleben, vor allem nicht, wenn die Ehefrauen nichts davon wissen sollen. Auf Max und Manfred kommen mehr Probleme zu, als sie je geahnt haben. Nur ausgefallene Ideen helfen hier weiter, aber die bringen auch zusätzliche Verwicklungen und neue Schwierigkeiten. Ob es ihnen gelingt, von nun an Champagner und Kaviar statt Hasenbraten und Bier zu genießen, muss sich erst herausstellen.Die Darsteller: Max, Schlosser und Hobbykünstler, wird gespielt von: Toni Schuster; Elvira, seine Frau: Nina Schuster; Nathalie, ihre Tochter und Friseuse: Lisa Jütte; Manfred, Nachbar und bester Freund von Max: Harry Ebenhöch; Reinhilde, seine Ehefrau: Stephanie Dotzler; Rudolf, Dorfpolizist: Edi Ströhl; Waltraud, seine Ehefrau: Angela Pröls; Nikolaus, Feriengast: Christoph Poppenhagen. Konstanze, Feriengast: Daniela Schaller.Regie führt Hubert Schuster, assistiert von Heidi Schuster, Souffleusen machen Conny Preuss und Christine Wedel, Maskenbildnerin ist Daniela Schaller.