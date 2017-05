Freizeit Ursensollen

Eigentlich wollte Burning Head dem Publikum beim Open-Air-Konzert in Hohenkemnath einheizen. Dumm nur, dass die Band sich aufgelöst hat. Trotzdem wird es diesmal noch härter als in den Jahren zuvor.

Für jeden Geschmack

Gerüstet für Regen

Hohenkemnath. Wie auch im letzten Jahr eröffnet Austria 7 die Veranstaltung am Freitag, 26. Mai. Mit einem gut zweistündigen Programm sorgen die sieben Musiker für Alpen-Flair auf dem Dorfplatz. Da gibt sich Reinhard Fendrich die Hand mit Falco, der den Hohenkemnather Dorfplatz zum Zentralfriedhof werden lässt.Die Gruppe aus dem Raum Amberg-Neumarkt stehen für original österreichische Klänge, die nicht nur in den letzten Jahren bei ihren Auftritten in Hohenkemnath bestens ankamen. Die Band Devil's Dime löst das Septett ab: Die Jungs um Leadsängerin Kathi Hoffmann gehen anstelle von Burning Head an den Start.Dass sie nicht nur Heavy Metal können, ist bekannt. Entsprechend der früheren Stunde, stellten die Musiker das Programm etwas umgestellt. Die Zuhörer erwartet guter alter Classic Rock, gemischt mit einer Prise Hard Rock und auch ein paar härteren Gitarrenklängen von Christopher Knauer und Dominique Hoffmann am Bass. Es ist also wieder für jeden musikalischen Geschmack etwas dabei.Die beiden Musiker gönnen sich noch eine zweite Dosis Bühnenluft: Wegen des Ausfalls von Burning Head sorgen sie mit ihrer zweiten Band Reapers Revenge für den harten Teil des Open- Air-Konzerts. "Heavy Metal music made in the heart of Bavaria", haben sich die fünf Jungs auf die Fahnen geschrieben, ihr erstes Album veröffentlicht und auf anderen Festivals schon Auftritte hingelegt. In Hohenkemnath stehen zum ersten Mal auf der Bühne. Ein Leckerbissen nicht nur für alle Rock-BegeistertenDas Open Air findet inzwischen zum neunten Mal statt. Und diesmal hoffentlich bei besserem Wetter. Zwar hatte es im vergangenen Jahr zum ersten mal nicht geregnet, die Winterjacke war aber trotzdem angebracht. Aus den Erfahrungen des letzten Jahres sorgen die Veranstalter wieder dafür, dass keiner nass wird. Organisiert hat die KSK/RK Hohenkemnath-Erlheim die Veranstaltung.Es stehen deshalb wieder Zelte bereit, damit das Open Air auf jeden Fall stattfinden kann. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen: