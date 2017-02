Freizeit Ursensollen

26.02.2017

43

0 26.02.201743

Ehringsfeld. Der Zug ist klein, aber fein! Auch heuer hielten elf maskierte Kinder und ein verkleideter Hund die jahrzehntelange Faschingstradition in dem kleinen Ort Ehringsfeld (im Volksmund Angsföd genannt) in der Gemeinde Ursensollen aufrecht. Franz Edenharter (Jahrgang 1967), Helmut Kormann (1946) und Karl Lutter (1942) bestätigten, dass sich schon seit Jahrzehnten immer wieder Mädchen und Buben finden, die den kleinen Umzug planen und auch in die Tat umsetzen. Sie singen vor den einzelnen Anwesen ein Lied und präsentieren sich in ihren Outfits. Die Ehringsfelder geizen nicht mit kleinen Belohnungen. So gab es für die jungen Maschkerer Süßigkeiten. Auch der ein oder andere Geldschein soll dabei gewesen sein. Bild: schß