Freizeit Ursensollen

28.05.2017

0 28.05.2017

Erlebnisreiche Tage verbrachten die Teilnehmer an der Vier-Tage-Fahrt nach Südmähren, die die Seniorennetzwerke von Ursensollen und Ammerthal organisiert hatten. Auf dem Programm standen Stadtführungen in Brünn, Mikolov und Straznice. Besichtigt wurden auch die Schlösser Lednice und Valtice (Bild) mit ihren Parkanlagen. Außerdem besuchte man nach einem Aufenthalt in einem Freiluftmuseum und einer Schifffahrt auf dem Batakanal ein Blasmusik-Festival, bei dem manch einheimische Spezialität angeboten wurde. In Petrov probierten die Teilnehmer in einem der 70 Weinkeller gute Tropfen. Neben einem Folkloreabend war die Besichtigung der Punkvahöhle im Märischen Karst, die zu Fuß begann und mit einer unterirdischen Bootsfahrt fortgesetzt wurde, ein Höhepunkt. Bild: schk