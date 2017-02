Freizeit Ursensollen

Wenn sich das bunte Faschingstreiben seinem Höhepunkt nähert, starten in der Gemeinde Ursensollen die Haagerthaler Schützen traditionell mit dem Nussschießen in das neue Vereinsjahr. Heuer machten sie da keine Ausnahme, Schießleiter Ulrich Michl und Schützenmeister Helmut Wedel waren besonders gut gelaunt: Sie freuten sich laut einer Mitteilung des Vereins, dass sich über die Hälfte der Mitglieder an dem sportlichen Wettkampf beteiligte.

Doch auch in diesem Jahr hatte es zunächst geheißen: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vorausgegangen war, dass einige Aktive in mühevoller Kleinarbeit unzählige Nussschalen öffneten, die Kerne fein säuberlich entfernten und die Schale mit einem Garn wieder zusammenkleben mussten. Als Lohn dieser mühevollen Aufgabe blieben die Nüsse übrig, die nach getaner Arbeit verzehrt werden durften. Über den ganzen Tag verteilt schossen 52 Schützen auf die über 250 vorbereiteten Ziele.Am gleichen Abend wurden per Losverfahren die Teilnehmer anhand der Startnummer gezogen. Am Ende hatte Corina Schuster das meiste Glück. Auf den weiteren Plätzen folgten Isabell Horn und Johann Franz. Jeder Teilnehmer erhielt einen Preis.