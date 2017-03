Freizeit Ursensollen

Anlässlich des bundesweiten Tags der Astronomie lädt die Volkssternwarte Ursensollen für Samstag, 25. März, in ihre Anlage in Ursensollen ein (von Amberg kommend am Ortsausgang links, Parken an der Sportgaststätte; von hier aus links Schotterweg zur Sternwarte). "Sehenswertes an der Sonnenbahn" lautet das Thema: Im Mittelpunkt stehen Objekte entlang der Bahn der Sonne am Himmel, wie man sie von der Erde aus sieht. In der Nähe dieser gedachten Linie gibt es nicht nur die Planeten, sondern viele weitere interessante Himmelsobjekte wie Sternhaufen, Supernovaüberreste oder Galaxien. Die Sternwarte ist am Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet. Holger Berndt hält einen Vortrag über "Zodiak - die Sternbilder des Tierkreises". Über diese spannt sich ein Bogen vom ursprünglich kulturell-religiösen Hintergrund zum heutigen Aberglauben an oberflächliche Unterhaltungsastrologie. Aus astronomischer Sicht stellen die Konstellationen des Tierkreises ein Abbild für die Vielfalt der Sternbilder dar, wie der Verein in seiner Ankündigung schreibt. Bei klarem Wetter schließen sich eine Erklärung des Nachthimmels und Beobachtungen mit dem großen Sternwarten-Teleskop an. Bild: wsb