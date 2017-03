Kultur Ursensollen

26.03.2017

(gfr) Der Kubus war brechend voll und das Publikum hatten Michi Dietmayer, der Hüne Roland Hefter und der Keller Steff von der ersten Sekunde an auf ihrer Seite. Am Freitagabend traten in Ursensollen die "Drei Männer nur mit Gitarre" auf und begeisterten ein weiteres Mal ihre Zuhörer. Sie mussten aber bis zur letzten Zugabe warten, bis sich Michi, Roland und Steff die T-Shirts vom Leib rissen.

"Seid nicht enttäuscht, dass wir nicht nackt sind", sagte Roland Hefter, ein fast Zwei-Meter-Riese. "Wir sind zwar nicht die Schönsten, aber gut drauf sind wir allemal." Das Trio würzte seine musikalischen Darbietungen mit einer kurzweiligen Moderation, die in Richtung Kabarett ging. Dabei erzählte Hefter von einer gescheiterten Beziehung, wie es ihn geärgert habe, dass seine Partnerin eine Affäre gehabt habe. Aber noch mehr habe ihn gegrämt, dass er selbst keine andere abbekommen habe. Der Streifzug der Witze ging quer durch den Gemüsegarten und landete sogar im Dschungelcamp. Dass es dort keine wilden Tiere mehr gebe, sei vollkommen klar. "Die sind alle weggelaufen, als sie die Dschungelkandidaten kommen sahen."Baden gingen die drei Musiker in Ursensollen nicht. Allerdings erzählte Hefter von seinem Besuch in der Erdinger Therme. Als er neulich an der Bar mitten im Wasser stand, habe er sich ein Weißbier gegönnt. Sein Nachbar aber habe im gleichen Zeitraum sechs dunkle Biere getrunken. "Eigentlich schaffe ich sechs Weizen auch. Aber ich schaffe es nicht, dazwischen nicht ein- oder zweimal das Becken zum Bieseln zu verlassen." Und dann kokettiert das Trio natürlich gerne mit der Tatsache, dass vor allem Frauen im Publikum sitzen. Zurufe wie "Ich will ein Kind von dir", seien bei ihm zwecklos, meinte Dietmayer. "Da bin ich schon zweimal böse reingefallen." Dann gab es noch eine Menge Wortwitz à la Sadistisches Bundesamt und Buddhistisches Standesamt und ein paar Kalauer zum Thema Intelligenz der Kinder. Damit sei es nicht mehr weit her, sagte Hefter. "In meiner Jugend waren Dick und Doof noch zwei Personen." An Village People und Y.M.C.A. erinnert das Mausi-Wiesn-Lied und der Superhit vom Keller Steff ist immer noch sein Bulldog-Song. Bei der Zugabe fielen dann die Hüllen, aber nur die T-Shirts und es gab Standing Ovations für die drei Männer und ihre durchaus hintersinnigen Geschichten.