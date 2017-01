Kultur Ursensollen

16.01.2017

Gletscher und Geysire, Wüsten und Vulkane - auf Island ist die ganze Kraft der Erde sichtbar! Der renommierte Profi-Fotograf Peter Gebhard kennt die faszinierende Insel am Polarkreis seit 20 Jahren. Nun war Gebhard für seine aktuelle Live-Foto-Film-Reportage ein halbes Jahr im hohen Norden unterwegs, um die Magie der Insel aufzuspüren.

Heiße Quellen und Eislagunen, traumhaft helle Sommernächte, leuchtende Herbstfarben, Schneestürme und Polarlichter eingebettet in einer traumhaften Landschaft. Mit dem Rucksack wanderte der Islandkenner durch das geheimnisvolle Hochland, die Heimat der Trolle und Elfen, zu Pferd ritt er zwei Wochen lang mit einheimischen Freunden in den grandiosen Westfjorden entlang der unbewohnten Küste und über Gletscher. Grandiose Foto- und Filmsequenzen sowie ein faszinierender Mix aus Originalton und Musik machen "Abenteuer Island" für alle Fans des Nordens zu einem unvergesslichen Erlebnis. Am Freitag, 3. Februar, gastiert Peter Gebhard mit "Island - Insel aus Feuer und Eis", um 19.30 Uhr im Kubus in Ursensollen (Kreis Amberg-Sulzbach). Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.