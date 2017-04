Kultur Ursensollen

24.04.2017

"Wellbappn": Das ist ein neuer, frischer musikalischer Satirewind von Hans Well und seinen Kindern. Hans Well schrieb 35 Jahre erfolgreich für die Biermösl Blosn und zusammen mit Gerhard Polt Programme für die Kammerspiele und das Residenztheater. Jetzt bespielt er mit seinen drei Kindern Sarah, Tabea und Jonas die Bühnen der Republik.

Die Themen gründen in der Mitte der Gesellschaft und machen sich in bester Manier über Mitmenschen, verantwortliche politische Köpfe oder sich selbst lustig. Das Quartett nimmt kein Blatt vor den Mund, greift brisante politische Themen genauso an wie Kirchenangelegenheiten, Schulproblematik und Jugendkultur, wobei ihr Spott und Biss aber niemals unter die Gürtellinie abrutscht. Mit ihrer Mischung aus Volksmusik und Kabarett, Jung und Erfahrung hat sich die Truppe schon weit über die Grenzen der bayerischen Kleinkunstszene hinaus eine Fangemeinde erspielt. Am Samstag, 20. Mai, gastiert die "Wellbappn" um 20 Uhr in Ursensollen im Kubus. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz