Kultur Ursensollen

24.01.2017

Ehrlich gesagt, der Abend mit Helmut Schleich im vollbesetzten Kubus war spitze. Dieser Auftritt des preisgekrönten Kabarettisten hatte Format. Er war spritzig, witzig und virtuos!

Kluge Satire, böse Kritik

"Bavaria först!"

Der Eisbär in der Sauna

Das ist kein Phrasendrescher, sondern ein Worthülsen-Vollernter. Helmut Schleich über CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer

Helmut Schleich ist bekannt. Er tourt durchs Land und ist präsent in Rundfunk und Fernsehen. In den Medien gibt er seinen Senf dazu, wenn es in der CSU kriselt, die grünen Hoffnungsträger schwächeln oder in den USA der Trump Präsident wird. "Die Welt ist geschockt", bemerkt er dazu lapidar und hält sich nicht lange damit auf. Dagegen widmet er seinen Kunstfiguren viel Liebe und Leidenschaft: der "Bestie von Dodlbach", dem bierdimpfeligen Stammtischbruder, Herrn Heinrich von Horchen, seines Zeichens Gesangslehrer von Marika Rökk, und selbstverständlich Franz Josef Strauß.Genau diese Charakterstudien zeichnen den Kabarettisten aus. Er erfindet die Figuren nicht nur, er verleiht ihnen Statur und Kontur, er lebt sie - ehrlich. Schon ist man mitten im gleichnamigen Programm. Wenn Schleich die Bühne betritt, dann füllt er den Raum nicht nur mit seiner Person, sondern mit seiner Persönlichkeit.Er liefert kluge Satire und bitterböse Kritik, bringt pointierte Spitzen und freche Anspielungen genauso wie tiefsinnig-skurrile Überlegungen. Und er provoziert Lacher über Lacher. Daraus ergibt sich ein stimmiges, ja brillant-komödiantisches Kabarett-Gesamtgemenge. Was er dazu braucht? Ein Stöckchen, einen Zylinder und einen weißen Künstlerschal, den er sich elegant um die Schultern legt. Schon steht Heinrich von Horchen vor dem lachenden Publikum. Eine Mischung aus Jopi Heesters und Helmut Schmidt näselt und verhaspelt sich durch die diversen Skandale der EU, NSA, durch Griechenland und Whistleblower.Ganz automatisch landet er in früher Spionage-Zeit beim Pharao. Damals mussten ja noch Hieroglyphen in Stein gemeißelt werden. Das war harte und vor allem laute Arbeit. Oder zu Mata Haris Zeiten, wo es doch noch keine Wanzen gab: Es mussten "Wat-Watz-Wachswalzen" beschrieben werden. Eine höchst unpraktische Technik und obendrein auch nicht ganzjährig möglich. Im Sommer sei das Wachs ja geschmolzen, weshalb nur in Monaten mit "r" Spionagesaison war.Den Trachtenjanker hängt sich Schleich über, wenn er in seiner Paraderolle als Spitzenpolitiker und Ex-CSU-Chef FJS ans Rednerpult tritt. Zuerst ein aktueller Schwenk in Richtung Trump-Amerika. Wenn der frischgewählte US-Präsident sagt "Amerika first", dann kontert FJS: "Bavaria ist först (first), und ich bin der Förster!" Die Nachfolger-Politiker der CSU nimmt er sich einzeln vor: Den amtierenden Generalsekretär Andreas Scheuer umreißt er so: "Das ist kein Phrasendrescher, sondern ein Worthülsen-Vollernter." Der liefere oft "Sprüche von der politischen Reste-Rampe". Verkehrsminister Alexander Dobrindt habe immerhin auch helle Momente. Als es im Bundestag hieß, die schwarze Null steht, da sei der Dobrindt einfach sitzen geblieben.Und Seehofer? Der komme oft daher "wie der Eisbär in der Sauna". So habe er dem Papst als Gastgeschenk einen Fresskorb vom Dallmayr mitgebracht - "mit Dosen-Weißwürsten, Honig und Kaffee. So was haben wir früher in die DDR geschickt."Und den Edmund Stoiber verräumt er als sprechenden Aktendeckel, Kamillenteesieder und Arschkriecher in die bayerische Wüste. Denn das ist aus dem schönen Dahoam geworden: "Ein Freiluftmuseum, ausgestorbene Berufe, unverständliche Dialekte und mitten drin ein Promi-Koch (Schuhbeck), der Weißwürste paniert." So viel Elend ist dann nur noch mit etlichen Schlucken Doornkaat-Schorle zu verkraften.Auch das Publikum hatte an diesem Abend einiges zu verkraften. Zum Beispiel Themen wie Heiligsprechung und Pflegenotstand, Amoklauf und Fremdenfeindlichkeit als Teil der bayerischen Folklore. Zum Schluss präsentiert Schleich den stürmisch applaudierenden Zuhörern eine sehr ungewöhnliche Produktwerbung für seine DVDs und CDs. "Also, wenn jemand ohne DVD rauskommt - ich hab da vor der Halle meine Leute stehen. Das kann recht unschön werden." Aber dann ist doch nix passiert.